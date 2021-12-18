恒地上環CAINE HILL首輪暫沽24伙　中原：六成為投資者

接獲逾600個認購登記、超額認購逾11倍的恒地（0012）上環堅道73號CAINE HILL，今日（18日）展開首輪銷售，發售50伙，開放式戶折實售542萬元起。

【1600】消息指，截至下午4時許，CAINE HILL暫沽約24伙

今日發售的50伙全部來自1號價單，包括39伙一房單位，及11伙開放式單位，實用面積由190至285平方呎。該批單位折實售價542.327萬至869.023萬元，折實呎價26,572元至30,759元，當中31伙折實售價低於800萬元。整批折實平均呎價約28,780元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，CAINE HILL今日進行首輪銷售，預料可全數沽清。該行出席準買家中，投資客約佔六成，有一組買家有意購入兩間一房單位，斥資約1,600萬元。

周六多個新盤推出，他預料可錄得約180至200宗成交。而12月至今一手成交量不足300宗，他相信待12月下旬大型新盤推售才有高潮。

↓↓CAINE HILL示範單位直撃↓↓