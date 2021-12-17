CAINE HILL明首輪賣50伙超額11倍　海茵莊園明賣312伙累收720票

主打細單位的新盤將於周末開售。恒地（0012）上環堅道73號CAINE HILL於明日（18日）展開首輪銷售，發售50伙。該盤於今日（17日）截票，消息指出，該盤累計收票逾600張，超額認購逾11倍。

CAINE HILL首輪將發售的50伙全部來自1號價單，包括39伙一房單位，及11伙開放式單位，實用面積由190至285平方呎。該批單位折實售價542.327萬至869.023萬元，折實呎價26,572元至30,759元，當中31伙折實售價低於800萬元。整批折實平均呎價約28,780元。

至於九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園同樣於明日（18日）進行第三輪銷售，賣312伙。該盤累積接獲720份購樓意向登記，超額認購1.24倍。

海茵莊園發售的312伙，單位面積203至428平方呎，包含開放式、一房及兩房連儲物室間隔，折實售價由429萬至906.2萬元，折實呎價18,972元至24,995元，整批折實平均呎價約22,601元。