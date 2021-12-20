中原黎堅輝：政府明年換屆　須確保現有房屋、土地政策貫徹始終

中原測量師行董事總經理黎堅輝今（20日）表示，政府近年將公私營房屋比例由6:4改成7:3，供應聚焦公營房屋，惟同時，私人土地不論是新增用地或滾存用地，供應量連年下跌，反映政府土儲不足。參考最近三年賣地表內私人住宅地皮數目，維持在15幅的低水平，且缺乏矚目大型地皮。他預計，未來一手私樓推售量將進一步下降，供求失衡情況加劇，故提出五項建議。

中原黎堅輝（右）及陳永傑（中）

北部都會區屬舊酒新瓶 難應付短中期需求

黎堅輝指，北部都會區下的新發展區/新市鎮，如古洞及粉嶺北、元朗南、洪水橋/廈村、新田/落馬洲等，發展構思多年前已提出，但規劃細節及推行步伐緩慢。「北部都會區」概念實屬舊酒新瓶，預計短中期房屋供應仍極為有限，難以應付市場需求。

補地價金額創新高 規劃發展仍需政府配合

官地不足，發展商遂轉透過舊樓收購及強拍等私人發展重建的土地來源，今年補地價項目明顯加快，截至12月15日止，透過註冊契約修訂、換地及私人協約批地的補地價金額已超過400億元，創出歷史新高，較去年大增逾兩倍。黎堅輝認為，透過補地價改劃土地用途，可增加住宅供應，但整體規劃及發展仍需政府積極配合。

中原黎堅輝冀政府帶頭，加快推進市區重建項目。

黎堅輝：考慮分拆運房局

針對土地供應現狀，黎堅輝提出五項建議，包括考慮分拆運輸及房屋局，各自專責，有利政府於聚焦資源，提高專項領域的施政效率；其次，加強政府部門間的協作性，進一步精簡和優化規劃審批程序，減少重複審批和冗餘程序，加快完成審批，務實改善部門之間的官僚主義，積極加強協調及合作，達致施政成效。

他又促請政府帶頭加快推進市區重建項目，增加市建局資源，加快放寬舊樓強拍重建門檻；第四，提高新界地區發展密度及開拓新發展用地，在新交通基建發展的配合下，適當增加新界地區住宅用地發展密度/地積比率，或重新規劃，及積極研究任何具發展潛力用地，包括棕地、綠化地、郊野公園邊陲地帶。

黎堅輝認為，房屋及土地政策執行週期長，不可因短期外部因素變化而受到影響或動搖，故認政府臨近換屆，須特別留意確保現有房屋及土地政策貫徹始終，來屆政府延續政策，達致連貫性。