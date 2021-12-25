中原料今年一手成交可達1.76萬宗　成交額2370億元

本港樓市今年交投相當暢旺。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至12月22日，2021年一手私人住宅買賣登記暫錄17,362宗，總值2,348.9億元，較2020年的15,013宗及1,728.2億元，分別上升15.6%及35.9%。

他預料全年成交宗數及成交額，分別約17,600宗及2,370億元，金額將創歷史次高，僅低於2017年的2,428.8億元歷史高位。

按月方面，截止至12月22日，2021年12月份一手私人住宅買賣登記暫時錄得1,386宗，總值148.6億元。預期整月約有1,600宗及170億元，將較11月的1,857宗及197.2億元，分別各跌13.8%。金額將自2021年8月的120億元之後，創四個月新低。他指出發展商積極推售新盤，帶動一手交投連續4個月企穩1,000宗以上。元朗大型新盤於聖誕節長假期間開售，將於2022年1月才會開始登記。

截止至12月22日，12月份登記宗數最高的新盤為啟德Monaco One，暫錄487宗，總值50.34億元。其次是天水圍Wetland Seasons Bay第2期，錄206宗，總值14.21億元。堅尼地城Kennedy 38錄161宗，排名第三位，總值13.75億元。