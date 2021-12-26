The YOHO Hub今首輪賣325伙　截至4時暫沽174伙｜持續更新

新地（0016）元朗站住宅項目The YOHO Hub，今（26日）「Boxing Day」展開首輪銷售，涉及325伙，折實售價由685萬元起，早前累收約3,775票。項目今日分為S、B兩組揀樓，S組為大手客時段。

【16:00】市場消息指暫沽174伙

市場消息指，項目截至下午4時，暫沽約174伙，佔可供銷售單位54%。

【12:30】市場消息指暫沽84伙

市場消息指，S、B兩組合共暫沽約84伙，佔可供銷售單位26%。

【11:17】S組暫售出37伙

早上的S組大手客時段，市場消息指，沽出約37伙；而B組亦開始揀樓。

【The YOHO Hub售樓處現場】

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【10:35】陳永傑：有買家擬3000萬購兩伙

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，今日首輪銷售，S組時段客人出席率高見七、八成，客人較追捧高層單位，因可配車位。該行其中一組買家擬斥資約3,000萬元購入兩伙單位，屬四房及兩房戶各一，供一家人自住。陳永傑預計，B組時段，細單位可全數沽清，料今天發售的325伙可售出九成。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，該行客戶出席率近八成，有大手客擬購入兩伙自用，涉及金額約3,400萬元，據知屬區內家庭。

The YOHO Hub今日以價單形式推售的325伙，實用面積325至1,036平方呎，戶型涵蓋一房至四房，折實價由685.16萬元至2,261.7萬元，折實呎價17,986元至23,551元。早前項目截收約3,775個認購登記，以首輪售325伙計，超額認購逾10倍。

今日分S、B兩組時段揀樓，S組買家最多可買三伙，包括至少一間為面積不少於800平方呎的單位；B組時段的買家最多可購買兩伙。

【The YOHO Hub示範單位】