差估署11月樓價指數報391.5點　按月跌1.2%　創七個月低位

據差餉物業估價署最新數字，11月私人住宅售價指數報391.5點，較10月份再跌1.2%，連續兩個月回落，並創七個月新低。總結今年首十一個月，樓價累升3.05%。

中小型單位及大型單位的樓價同樣連跌兩個月，中小型單位11月報391.4點，按月跌1.2%；而大型單位11月則報327.8點，按月跌2.3%。

逾1722呎大戶樓價跌幅最大

若以五類單位面積劃分，全部均出現下跌情況。當中，以E類（1,722平方呎或以上）單位跌幅最大，11月報309點，較10月的317.7點下跌2.7%，其次則為D類（1,076至1,721平方呎）單位，11月報333.7點，按月跌2.1%。

而A類（431平方呎以下）及B類（431至752平方呎）單位，11月分別報436.7點及376.8點，按月分別跌1.1%及1.3%；C類（753至1,076平方呎）單位11月則報340點，按月下跌1.1%。

11月租金指數輕微下降

至於租金指數11月份報約182點，按月跌約0.7%，連跌兩個月。中小型及大型單位的租金均微微下降。

陳海潮：數字反映港股下挫

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，官方數據反映情況有所滯後，預計2021全年整體樓價升4%，而疫情對樓價影響不大，明年一般住宅樓價升最多3%，而豪宅則料升3至5%。他認爲，失業率回落至三十年平均水平，對中小型住宅單位租金有支持，而且未來十二個月按息仍然維持較低水平，對準買家置業有鼓勵作用。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，11月份差估署樓價指數下跌1.19%，為二十一個月以來最大單月跌幅，反映自第四季以來港股進一步下挫，令樓價下半年起亦表現反覆，出現月升月跌的情況，市場買賣雙方拉鋸嚴重，料後市要待通關等較突破性的消息才有明確方向。