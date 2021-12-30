發展局：下季私樓供應5680伙　屯門地首設面積下限　由280呎起

發展局局長黃偉綸今（30日）公布下一季度（2022年1月至3月）的賣地計劃安排，同時公布於賣地條款首度加入單位面積下限。黃偉綸指，下一季度推出一幅官地，為屯門青山公路—大欖段住宅用地，提供2,020伙，將落實加入單位面積下限措施，最低面積為26平方米，即大約280平方呎。

下季私樓供應5680伙 全年2萬伙

一鐵一局方面，港鐵（0066）將推出將軍澳百勝角通風樓，提供550伙，亦會採用單位面積下限措施；至於市建局則有土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街「四合一」重建項目，提供890伙，則不會採用「限呎」措施。

另外，新一季度將有5個私人發展及重建補地價項目，提供2,220伙。換言之，新一季度私樓供應共有5,680伙。連同首三季（2021年4月至12月）提供的14,400伙，本財年私樓供應將達20,080伙，高於全年目標1.29萬伙55%，為近年新高。他又指，未來3至4年一手供應量為9.4萬伙。

另外，下一季度會重推東涌57區商業地皮，提供12萬平方米樓面，此地皮曾經流標，故黃偉綸指指，是次招標條款將重新調整，包括容許可做數據中心。

黃偉綸：設面積下限 不會增加流標風險

對於加入單位面積下限，會否影響發展商入標意欲，黃偉綸認為影響不會太大，因過去五年的私樓，實用面積少於280平方呎的只佔13%，又認為定下遊戲規劃，對發展商而言更加清晰，屬公平遊戲規則，不認為措施對地價等有影響，亦不會增加流標風險。

政府10月份公布《施政報告》後，黃偉綸曾透露，「愈住愈細」問題是社會的一個「痛點」，故考慮未來私人住宅用地推出賣地時，訂下最細面積的限制或條款，或以約200至210平方呎作為界線，直言「香港人住大啲，不是空講，但要啲時間。」