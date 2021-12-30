私樓限呎︱測量師：如不同步放寬地積比　變相減少住宅供應量

發展局局長黃偉綸今（30日）公布，將在賣地條款內加入單位面積下限，並以下一季推出的屯門大欖官地作為首個「試點」，有測量師認為，措施屬好事，但若然不同時放寬地積比，只會變相減少住宅單位供應數目。亦有業界認為，措施只用在官地及港鐵項目上，未有覆蓋私人舊樓重建地盤，納米單位不會絕跡。

莊錦輝：或影響銀行對納米樓按揭申請之取態

對於政府為私樓設面積下限，星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，此舉或會影響銀行對於現有低於280平方呎住宅單位的按揭申請取態，估計各大銀行未來將緊密商討，他建議，物色此類納米單位的買家可先觀望，不宜急於入市。

莊錦輝表示，現時市場不乏少於300平方呎的納米盤，由於門檻較低，因而有價有市，但個別銀行一直對於中小型發展商的納米盤的即供樓花按揭，持保守態度，甚至設立限額制，導致準買家申請按揭存困難。不過，他認為，有關政策杜絕市場再推出新的納米盤，對樓市健康發展影響正面。

供應大減 納米樓樓價有望跑贏大市？

是次政府破天荒推出限呎地，莊錦輝指，日後或成為新常態，估計未來400萬元以下、面積280平方呎以上的新樓供應將會大幅減少，供應斷層的情況下，此類型物業有機會跑贏大市。

萊坊：如不同時放寬地積比 變相減少供應

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，從改善居住環境方面看，在賣地條款設立單位面積下限是好事，但要考慮香港有沒有實際條件實行，例如設立單位面積下限但不同時放寬地積比，等同於減少未來住宅單位供應數目。部分地皮面積較細，設計上難度高，不適宜設單位面積下限。

他又認為，設立單位面積下限等同於提升買家上車門檻，削弱市場部分購買力，同時對發展商入標投地的出價有一定影響，但料對整體樓價表現沒有太大影響。

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泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，若單位面積下限設於300平方呎以下，是沒有意義，若然二人家庭住在面積下限（280平方呎）單位內，其實人均居住空間仍不足夠，他認為，單位面積下限應設於320平方呎以上，才算是合理。他又認為，政府應該同時放寬部分區域的地積比率，讓發展商有空間興建面積較大的單位。

然而，觀乎近年市面上不少單位面積不足200平方呎的納米單位，是來自私人舊樓重建地盤，如盧華家族的AVA系列、旺角千望等，是次推出的「限呎」措施，只應用在官地及港鐵項目上，未有覆蓋到舊樓重建地盤，而舊樓地盤一般受地塊面積所限，料發展商仍會間出納米單位。