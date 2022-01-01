2021年樓市｜二手樓成交突破6萬宗　按年勁升近三成　創9年新高

2021年即將完結，回顧過去一年樓市，在疫情的陰霾下交投相當活躍。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，2021年(截至12月30日)整體物業(包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等)註冊量合共錄95,833宗，比起2020年73,322宗高出約30.7%，創9年新高；金額方面，達約9,133億元，較2020年約6,284億元高出約45.3%，更已超越1997年約8,680億元的高位紀錄，創史上最高。

值得留意，12月錄1宗太古廣場一座的註冊登記，涉及約289億元，估計為內部轉讓個案，即使扣除此宗個案，整體物業註冊金額仍超過8,800億元，依然超越97年高位。

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，單以住宅方面計算，2021年無論一手私樓抑或二手住宅的宗數及金額均按年上升。綜合土地註冊處資料顯示，2021年(截至12月30日)二手住宅註冊量錄60,144宗，按年升約28.2%，創9年新高；二手註冊金額則錄約5,140億元，按年更升約36.2%，則創97年後的廿四年新高。

一手私樓方面，在不包括一手公營房屋之下，2021年(截至12月30日)一手私樓註冊量錄17,446宗，金額錄約2,266億元，按年分別升約13.4%及約31.4%。劉嘉輝續稱，值得留意，一手私樓註冊金額暫創有紀錄以來第三高，僅次於17年約2,419億元及19年約2,276億元。