旺角雋薈今發售120伙　姊妹擬斥逾800萬購兩伙上車︱持續更新

政府上周四公布，將於新一季度的賣地條款中，首加入單位面積下限280平方呎。踏入2022年，首個全新開售的新盤正正是一律提供「納米」開放式戶的旺角雋薈（SOYO），今（2日）發售全盤120伙，最細單位由152平方呎起，折實入場價338.8萬元起。

雋薈於今日上午10時進行抽籤，隨即揀樓，不設大手時段，每名買家最多可選購兩個單位。現場所見，今早10時前不少準買家已抵達售樓處現場作登記。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目全數為開放式，以入場費低取勝，料租賃回報可達3厘，各區客出席平均，當中新界客佔近四成。近日股市波動，窒礙部份投資者入市意欲，影響今日出席率。該行錄得一對姊妹擬斥資逾800萬元購兩伙作上車之用。

【雋薈售樓處現場】

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雋薈SOYO以用家入市為主，佔約八成。由於項目不少單位低於400萬元，吸引上車客捧場，大部分屬90、00後年輕買家。他預料，入伙後呎租可達逾55元水平，回報率約3厘。

整批折實均價24758元

今日發售的120伙，實用面積152至228平方呎，扣除最高10%折扣後，折實售價由338.8萬至656.5萬元，折實呎價由21,881元至31,644元。整批折實平均呎價24,758元。

益兆集團控股及俊和發展的雋薈，位於旺角豉油街63號，提供120伙，全數為開放式單位，面積最細由152平方呎起。關鍵日期預計為2024年3月底。

【雋薈連裝修示範單位】