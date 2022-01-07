公司客3.93億買南區豪宅　啃近1.18億辣稅　夠買20伙上環納米戶

再有豪客透過公司名義斥巨額買入超級豪宅，需要支付高達逾億元的辣稅。南區深水灣徑8號上月一伙分層大宅以約3.93億元沽出，由於新買家為一家海外註冊公司，因此需要支付高達樓價30%的辣招稅款，涉及近1.18億元。相關稅款足夠買入上月開價、位於上環堅道新盤CAINE HILL超過20個開放式戶。

上述易手單位為1座16樓B室，實用面積3,641平方呎，售價約3.93億元，新買家為BRIGHT STARS EXPLORE XVIII LIMITED，為一家海外註冊公司。是次買賣未有提供車位，成交呎價高達108,000元，打破9月份創下的106,787元屋苑呎價紀錄。

樓價三成辣招稅 涉資近1.18億

由於新買家為海外註冊公司，因而需要支付樓價30%辣招稅款，涉及近1.18億元。參考恒地（0012）位於上環堅道73號的新盤CAINE HILL，上月首批開價最平的開放式戶折實售價542.3萬元，即相關巨額辣招稅款相等於21個開放式單位。

深水灣徑8號由南豐及豐資源合作發展，暫時共售出19個單位，共套現約53.8億元。

深水灣徑8號暫時共售出19個單位，一共套現約53.8億元。

公司客2.3億購何文田特色戶 啃7000萬辣稅 夠買10伙元朗新盤

事實上，近月市場不乏該類公司豪客入市購買超級豪宅的個案，其中信置（0083）與中電（0002）合作發展的何文田豪宅ST. GEORGE'S MANSIONS，上月初錄得一宗矚目大額成交，有天台特色戶以逾2.3億元沽出，成交呎價高達7萬元。該單位新買家為公司客，是次入市需繳付高達30%的辣招稅，涉及金額近7,000萬元。