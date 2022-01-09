十大屋苑周末錄10宗成交　黃埔花園業主狠劈140萬沽貨

Omicron變種病毒殺入社區，疫情升溫，黃埔花園睇樓量下跌近兩成，有三房業主更劈價沽貨，成交價較去年年中同類型單位相比，急跌18%。

中原地產副分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園1期4座低層A室，實用面積777平方呎，三房套間隔連工人房，景觀開揚。業主上月原叫價1,200萬元放盤，近日減價140萬元或11%，至以1,060萬元將單位易手，呎價13,642元，屬低價成交。

參考資料，同屋苑同座數的另一伙低層戶，面積與上址一樣，去年中曾以1,300萬元成交，呎價16,731元，即同類型單位在六個月內，跌價240萬元或18%。至於是次成交的賣方於2009年8月斥425萬元入市，持貨十二年至今，帳面仍獲利635萬元，單位升值149%。

業主肯減價 交投量輕微回升

據中原地產統計，十大屋苑周末（8、9日）兩天錄得10宗成交，按周多8宗，「零成交」屋苑收窄至3個，分別為鰂魚涌康怡花園，鴨脷洲海怡半島及觀塘麗港城。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，第五波疫情於社區爆發，發展商紛紛延遲推盤時間表，造成新盤空窗期，買家轉向二手市場覓盤。疫情下，交投氣氛淡靜，業主為求成功賣樓，不惜擴闊議價空間，減價求售。