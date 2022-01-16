何文田傲玟交樓無期　3000萬購樓花未能甩身　苦主：發展商不斷拖

何文田豪宅新盤現「爛尾」危機！由高銀金融（0530）主席潘蘇通私人持有的傲玟，過去一年多至少三度延遲交樓，去年9月份更因為發展商未能證明可應付工程超支，被運房局撤銷其預售樓花許可。一位斥資逾3,000萬元買入傲玟樓花單位的業主向《香港01》表示，手上合同列出的更新關鍵日期（2022年1月6日）亦已過去，至今仍未能收樓，惟本身已經上會、「供樓緊」，又未能轉按，月供款項隨時增至10萬元之餘，更恐怕項目最終會爛尾，有感求助無門，「發展商好神秘，永遠只有佢搵你，你搵佢唔到㗎！」據知，發展商仍在與承建商商討餘下工程，未能提供確實交樓日期。

拖延一年多、四度延期交樓

傲玟苦主李先生（化名）向《香港01》表示，傲玟多次延遲關鍵日期，在最初推售時關鍵日期為2020年11月30日，隨後兩度更改為2021年5月29日及7月6日，不過上述三個日子也未能交樓予買家。而在去年第三度延期時，合同列出關鍵日期有機會延至半年後，即2022年1月6日。惟至今日期已過，業主仍然未能收樓，李先生指這已是「第四度撻Q」。

傲玟業主李先生憂慮，潘蘇通的個人債務問題，會拖累傲玟的交樓進度。（羅君豪攝）

發展商仍在與承建商商討餘下工程

李先生續指，今年1月5日曾接獲有關傲玟發展商的通知，指正與承建商金門進行商討，當中有文件顯示，若雙方在14天內能達成共識，金門預期會在120天之內完成餘下工程。不過，業主李先生對此表示質疑，就算雙方達成共識，由於臨近農曆新年，期間相信「好難搵人開工」，認為承建商能否完成餘下工程屬未知數，擔心項目無止境延期，最終變成「爛尾樓」。

恐潘蘇通個人債務拖累傲玟交樓

李先生又質疑，即使承建商金門完成餘下工程，發展商又是否能滿足相關政府部門的交樓要求。他又指，項目由潘蘇通私人持有，憂慮其個人債務問題，會拖累傲玟的交樓進度。參考資料，高銀金融主席潘蘇通，早前先後遭中信銀行 （0998） 及新華財經，入稟高等法院呈請破產，該破產呈請聆訊於下月16日進行。

事實上，傲玟早前已公布取得由屋宇署批出的佔用許可證（Occupation Permit）（俗稱入伙紙），證明樓宇結構合格。不過，由地政總署負責的滿意紙（Certificate of Compliance）卻一直未獲批，反映項目仍未滿足所有批地條款。所謂批地條款，可包括發展商需負責興建行人天橋、隧道及各種設施等。

建築期、即供買家 退款處理手法不同

位於何文田常盛街17號的傲玟，設6座、共提供401伙。自2019年11月開售以來，銷情緩慢，去年7月份再度交樓失敗後，隨即錄得至少4宗終止買賣合約，扣除後，項目僅賣出約23伙，佔項目單位總數401伙不足6%。

發展商去年中曾表示，受影響的買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交。如取消交易者，將可按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。據李先生表示，同屋苑有部分買家在2021年7月選擇終止交易，部分選用建築期付款的買家，據知已獲得退款，不過採用即供付款的買家卻一直未能成功退款。

即供買家已上會 未獲發展商退款

他指，選用建築期的買家只繳付了訂金，一直未以現樓形式上會（承做銀行按揭），因此發展商能夠較容易退款；但即供買家除已落訂外，部分已上會，基本上已經「俾晒錢、供緊樓」，如果發展商要退款，將涉及部分樓價，故即供買家至今仍未能獲發展商按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償，他直指發展商只是不斷拖延。

首兩年特惠利率快完結 料需捱貴息

李先生又透露，他在2020年5月斥逾3,000萬買入傲玟一個逾千呎的樓花單位，正正是採用即供付款辦法，目前已經上會「供緊樓」。當時採用首兩年極低息的發展商一按，涉及樓價七成，現時月供約9萬元。他指，首兩年特惠利率快完結，屋苑至今仍未入伙，故未能轉按至其他銀行，不排除要捱發展商的貴息，估計屆時每月供款將升至超過10萬元，他直言對此感到無比壓力。

直斥潘蘇通「唔要面」 小業主好被動

對於傲玟實際擁有人潘蘇通，李先生指，「𠵱個人（潘蘇通）都唔要面，佢𠵱家已經被其他人申請破產，但自己又聲稱有足夠資產償還債務，咁一係快啲搞掂佢（傲玟），冇理由一方面拖欠小業主，同時間又話有足夠資產。」

他續指，「一手新盤改例之後，印象中香港都冇咩爛尾樓，我都唔知𠵱單會唔會成為第一單，打去寫字樓又冇人聽，打去代表律師都冇人聽，好神秘，永遠只有佢搵你，你搵佢唔到㗎！我覺得佢逃避得好緊要囉，我地作為小業主好被動。」

當初睇中傲玟地段 有周潤發作代言人

被問及為何當日選擇買入傲玟時，李先生表示自己為換樓人士，樓盤開售時的展銷廳及示範單位均設在高銀位於九龍灣總部，眼見樓盤地段及示範單位質素很高，加上有影帝周潤發作為樓盤代言人，便決定入市。

面對樓盤交樓日子遙遙無期，李先生感嘆，自己早於90年代已開始買樓，坦言自己在物業買賣範疇上有豐富經驗，亦熟悉買樓程序，但是次情況相當特殊，屬意料之外。

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發展商未透露新關鍵日期 僅指正協調各方單位

就上述李先生的情況，記者向發展商作查詢，傲玟發展商金鋑有限公司回應指，對於已購買樓花的買家，無論是選擇建期付款或即供付款，均可以繼續等候完成買賣合約，或即時取消成交，建期付款者將按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償，該公司會按現行法例一併跟進處理。同時，該公司正致力協調各方單位，務求令項目盡快完工。惟對方未有透露最新的關鍵日期。

記者上周三（12日）前往傲玟現場，發現傲玟屋苑地下範圍仍有多個位置處於未完工的狀態，如屋苑內外的園林空間，大部分未有任何種植、屋苑大門保安亭、住宅大廈地下大堂亦未完成裝修，而住宅單位的玻璃窗則尚未撕走保護膠膜。