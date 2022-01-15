中原：1月一手私樓成交宗數料創五個月低　二手或創近兩年低

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至1月12日，2022年1月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得411宗，總值55.2億元。

他預期，1月份約有1,000宗成交，總值115億元，分別按月下跌33%及31.4%，料宗數創2021年8月後的五個月新低，成交金額更十二個月新低。

中原地產指，12月期間元朗大型新盤開售，支持一手登記保持1,000宗水平。但1月份受到疫情及收緊防疫措施影響，發展商減慢推盤步伐，預期2月一手數字將回落。

截止至1月12日，2022年1月份登記宗數最高的新盤為九龍灣皓日，暫錄89宗，總值7.79億元。上環Caine Hill錄61宗，排名第二位，總值4.62億元。元朗The Yoho Hub第B期錄56宗，位列第三，總值6.34億元。

二手成交宗數料創近兩年低

二手方面，截止至1月12日，1月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,125宗，總值95.8億元。預測全月登記約2,800宗，涉及250億元，分別按月下跌15.5%及17.4%，估計宗數將創23個月新低，金額則創21個月新低。

該行認為，去年12月美國預告加息，加上聖誕節長假期，買家放緩入市，二手登記量下降至3,000宗以下。隨著2022年1月第五波疫情出現，政府收緊社交距離措施，打擊樓市活動，估計2月的二手登記數字持續回軟。

大型屋苑方面，截止至1月12日，1月份嘉湖山莊、太古城、沙田第一城及美孚新村，分別暫錄17宗、17宗、14宗及11宗買賣登記。