林作母親傳9180萬沽中半山複式豪宅　五年勁賺近3000萬

近年形象出位的林作，其母親王莉妮被指擁逾億元物業，其持有並自住的中半山嘉年大廈複式豪宅，去年底放盤，市傳新近以9,180萬元沽出，即較2016年的買入價6,338萬元，帳面大賺2,842萬元或約45%。

母子為樓上樓下鄰居 去年9500萬放盤

市場消息指，上述成交為中半山嘉年大廈低層複式戶，每層實用面積1,694平方呎，兩層合共3,394平方呎。據了解，上述單位由林作母親王莉妮持有並自用，去年底委託代理推出放盤，叫價約9,500萬元。最新有代理消息指，物業以約9,180萬元沽出，成交呎價約27,048元，若屬實，即較去年意向價低約320萬或3%。從相片可見，單位擁有靚裝修。

翻查資料，林作及其母親王莉妮合共持有嘉年大廈合共3個單位，除上述傳賣出的複式單位外，現由林作居住的高層單位則在2012年買入，當時買入價3,500萬元，單位現由林作與母親聯名的公司持有。

林作母親近月於同區睇樓

事實上，林作去年底已透露，正與其母親王莉妮在中半山睇樓，曾參觀區內另一豪宅屋苑嘉富麗苑，不過暫時「未揀中」，又指其母親認為一個人住複式單位太奢侈，故決定搬細屋。至於林作則表示自己無意搬屋。

嘉年大廈位於麥當勞道98至100號，該廈於1957年入伙，僅設一座、提供20伙，每戶實用面積均為1,697平方呎。

+ 4