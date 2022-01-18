恒地長沙灣映築兩度加推　周六首輪賣138伙　折實入場621萬起

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道新盤映築，今日（18日）短短兩個半小時內兩度加推，包括2號及3號價單，兩張價單分別提供35伙，合共70伙，全屬兩房間隔。發展商同時公布銷售安排，將於周六（22日）展開首輪銷售，盡推3張價單全數138伙，整批折實平均呎價21,696元。

據2號及3號價單資料，兩張價單合共70伙，全部均為兩房戶，實用面積322至323平方呎。其中，2號價單售價670.2萬至797.5萬元，扣除優惠後，折實售價636.69萬至757.62萬元，折實平均呎價21,798元；而3號價單售價719.3萬至805.3萬元，折實售價683.33萬至765.03萬元，3號價單折實均價22,216元。

兩度加推 折實均價2.18萬及2.22萬

新加推的70伙，售價及呎價最平的單位為7樓M室，實用面積322平方呎。若對比今日公布的兩張價單，其中3號價單的18樓M室，實用面積322平方呎，價單售價721.3萬元，價單呎價22,401元，而2號價單低一層、面積相同的17樓M室，價單售價712.1萬元，價單呎價22,115元，兩者相差約1.3%。

據銷售安排資料，映築本周六發售的138伙，其中兩伙由市建局持有，將以「樓換樓計劃」形式出售，兩伙為5樓A室及6樓A室。而餘下136伙將於周四（20日）晚上8時截票，周五（21日）進行抽籤程序。恒地營業（一）部總經理林達民昨表示，映築三天共收約1,463票。

相關文章：恒地長沙灣映築首批68伙 折實入場費621.2萬

映築上周五（14日）已推出首張價單68伙，全數為兩房單位，扣除由市建局持有的兩伙，當中66伙由恒地銷售，實用面積322至337平方呎，66伙折實平均呎價21,379元。首批最平的入場單位為7樓D室，折實售價621.2萬元。

↓↓映築示範單位↓↓