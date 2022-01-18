恒地長沙灣映築加推35伙兩房戶　折實均價21798元

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道新盤映築，今日（18日）加推新一張2號價單，提供35伙，全屬兩房間隔，折實平均呎價21,798元，較首批單位高出約2%。

據價單資料，新加推35伙兩房戶，實用面積322至323平方呎，價單售價670.2萬至797.5萬元，價單呎價20,814元至24,690元，扣除樓價優惠後，折實售價636.69萬至757.62萬元。售價及呎價最平的單位為7樓M室，實用面積322平方呎。

昨日（17日）恒地營業（一）部總經理林達民表示，映築自1月14日起開放展銷中心起，三天共收約1,463票。市場估計，映築最快本周末首輪開售。

恒地長沙灣映築首批68伙 折實入場費621.2萬

映築在上周五（14日）已推出首張價單68伙，全數為兩房單位，扣除由市建局持有的兩伙，當中66伙由恒地銷售，實用面積322至337平方呎，66伙折實平均呎價21,379元。首批最平的入場單位為7樓D室，折實售價621.2萬元。

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