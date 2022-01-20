去年私樓轉手平均賺72.5%　創五年新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2021年新冠疫情未退卻，加上不少業主賣樓移民，導致私樓轉手獲利比率，以及平均每宗賺幅持續偏軟。

綜合土地註冊處資料所得，2021年全港41,254宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共40,060宗，佔比達97.1%，較2020年的97.7% 減少0.6個百分點，連跌三年，兼創2011年以來的十一年新低。

至於每宗私樓轉手平均賺幅亦連跌三年，僅得72.5%，按年回落1.4個百分點，為五年來最少。

值得特別注意的是，隨著去年疫情未散，多了持貨期較短的業主沽樓，加上有移民業主急於放售下，導致去年獲利兩成或以上的比例減少，而獲利兩成以下包括需要虧損的比例則增至16.7%，較2020年的12.7%升了4個百分點。

去年賣樓蝕錢個案逾一千宗

去年平手登記的個案有176宗，佔比按年增至0.4%；而虧損個案更破千宗，高達1,018宗，佔比由2020年的2%增至去年的2.5%，反映蝕讓個案增；至於獲利一倍或以上者則維持在42.9%，去年共錄得17,714宗。

去年持續受惠放寬按保樓價上限的措施，銀碼介乎601萬至800萬元物業成為最主要的買賣對象，共錄得11,452宗獲利登記，而其獲利成功比率達次高的98.2%，惟按年跌0.3個百分點。

換樓客入市增多，801萬至1,000萬元物業獲利比率排第一，達98.3%，共有8,832宗；同樣受惠的401萬至600萬元物業則排第3位，達97.3%，共有9,441宗獲利登記。至於，若以全港三區計算，新界區之獲利比率依然最高，達97.7%，但按年微跌0.5個百分點；而九龍及港島區則分別處於96.4%及96.3%。

去年獲利比率最高屋苑：新都城

以屋苑計算，日出康城去年錄得734宗獲利登記，獲利比率達97.2%，為十大最多獲利登記屋苑之首；罕見的是，去年已是連續第二年在榜內沒有屋苑出現百分之百獲利，反映疫市及移民潮下，熱門屋苑也有個別未能獲利的成交。

另外，去年獲利比率最高的三大屋苑，依次為將軍澳新都城的99.8%、將軍澳維景灣畔的99.7%及沙田第一城的99.5%。若以每宗轉手個案平均賺幅計，榜內以維景灣畔的127%為最高，其次是天水圍嘉湖山莊的119.1%。