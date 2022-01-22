長沙灣映築今首輪售136伙　消息指下午4時已沽清

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣青山道新盤映築，今（22日）進行首輪銷售，涉及138伙，扣除市建局的兩伙供「樓換樓」計劃後，136伙的折實平均呎價約21,696元，折實售621.2萬元起。

【16:35】傳136伙已沽清

市場消息指，截至下午4時左右，136伙已沽清。

【13:13】消息指暫累售56伙

市場消息指，截至1時許，B組時段暫有44位買家已揀樓，全盤累沽約56伙。

【11:13】消息指暫售出12伙

截至上午10時半 ，A組已完成揀樓，消息指暫售出12伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，項目有頭籌買家斥資約1,400萬購入兩伙兩房戶。由於項目屬九龍市區罕有細單位供應，今日該行出席率達八成，當中用家佔八成。

本港面對第五波疫情，市民減少外出活動，本月一手成交暫錄300多宗，若今日映築沽清，可為市場帶來正面訊息。

今日分A、B組兩輪時段揀樓。其中，優先揀樓的A組為大手時段，買家須選購兩伙；B組買家可選購一伙但不多於兩伙。

陳永傑指，映築頭籌買家斥資約1,400萬購入兩伙兩房戶。﹙資料圖片﹚

【映築交樓標準示範單位】

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映築位於青山道233號，鄰近港鐵荔枝角站，合共提供337伙，間隔包括一房、兩房、兩房連儲物室及三房單位，標準樓層一層提供12個單位。會所設於住宅大樓的3樓，預計關鍵日期為2023年6月。

今日推售的136伙，全數為兩房戶型，實用面積由322至337平方呎，折實售價由621.2萬元起，折實呎價由19,292元起。整批折實平均呎價約21,696元。