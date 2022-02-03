追蹤虎年九大焦點新盤　料涉逾1.2萬伙

踏入虎年，預計待疫情放緩後，多個新盤可望隨即登場，當中不少為鐵路站上蓋大型項目，分布在日出康城、何文田站、黃竹坑站及錦上路站等，估計合共涉逾1.21萬伙（部分項目將分期推出）。至於啟德MONACO MARINE 則有望成為虎年「頭炮」項目。

啟德MONACO MARINE 料打頭陣

會德豐旗下的啟德MONACO MARINE，已獲批預售，發展商原計劃1月份推出，惟「撞正」第五波疫情。項目提供559伙，包含一房至三房戶型，實用面積由320至710平方呎，另有特色戶，估計首批至少111伙。發展商早前預告，定價會略高於毗鄰的MONACO ONE近一成。

至於同屬啟德、位於跑道區亦有大型項目可望推出，為新世界（0017）、恒地（0012）、會德豐及帝國集團合作的承豐道23號項目，正待批預售，設有兩期，分別涉648伙及571伙，合共1,219伙，樓花期約二十個月。啟德以外，則有華懋發展的何文田站第二期，合共800伙，去年12月率先就第1A期入紙申預售，涉447伙。

啟德MONACO MARINE，已獲批預售。

錦上路站正待批預售 康城11期醞釀推

新界方面，由信置（0083）、嘉華（0173）、中國海外（0688）及港鐵（0066）合作的西鐵錦上路站項目，涉及約2,200伙，仍在待批預售樓花。信置早前透露，冀項目成集團虎年「頭炮」新盤，當中1A期早前已入紙申請預售，提供715伙。

至於近年供應重鎮日出康城，虎年將迎來第11期，是由信置、招商局置地（0978）及嘉華國際合作，去年12月分三期入紙申請預售，共提供1,880伙。信置早前預計於今年上半年開售。

此外，新地（0016）大埔白石角優景里項目，合共三期、提供1,871伙，其中第1期的576伙，去年9月已入紙申預售；同系的屯門兆康（兆康第54區）項目合共1,624伙，新地雷霆早前指，第1A期800伙，料最快2022年首季尾取得預售。

新地白石角優景里項目，第1期576伙，於去年9月入紙申預售。

港島聚焦黃竹坑站3、4期 共2000伙

至於港島區方面，一手仍是聚焦南區黃竹坑站上蓋「港島南岸」，項目第1、2期（晉環及揚海）已相繼開售，緊接第3、4期料於虎年登場。其中，第3期由長實（1113）發展，提供約1,200伙；第4期由嘉里（0683）、太古地產（1972）夥信置發展，提供約800伙，兩盤均暫未申請預售，亦未命名。

短期而言，港島區可望應市新盤，料為信置與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，屬單幢盤，涉及121伙，發展商去年12月已公布樓書，並預告最快同月底登場，至今尚未有新公布。另外，新地旗下北角海璇 II 亦部署農曆新年後登場。