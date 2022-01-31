花市倉卒取消　花農趕尾班車　每呎20元短租石門地舖散貨

本港第五波疫情嚴峻，港府決定停辦今年的年宵花市，本地花農生意大受影響，有舖位代理指，政府突然取消年宵花市，情況倉促，即使核心區街道有不少吉舖，部分花農未能趕及短租舖位散貨。

代理：部分花農未能趕及租舖散貨

去年的農曆新年前夕正值第四波疫情，政府一度宣布取消年宵花市，及後突然恢復年宵，但攤位數目減半，且只供應濕貨。而今年適逢第五波疫情，政府1月14日才公布取消年宵，距離農曆新年僅約半個月，美聯工商舖行政總裁盧展豪指，情況較急、較倉促，部分花農本身沒有短租舖位的準備，各區只有零星的花店短租。

他又指，短租租金普遍僅為長租的三分之一，原適合年花花店作散貨之用，不過花農租舖既要看舖面有否足夠空間擺放年花，又要兼顧有否車路直達舖位門口，方便處理上落貨。

吉舖早被口罩店等短租客吸納

中原（工商舖）董事總經理潘志明亦指，去年花市仍算有限度開放，而今年花市全數取消，花農短租舖位的個案卻按年再少三至四成，主要是政府太遲公布取消，令一眾花農「措手不及」。他又指，各區街道的吉舖早已被口罩店、手機配件店等商戶吸納，故市面上適合年花短租的吉舖選擇不多。

旺角單邊舖獲年花店8萬短租

個別旺區仍有少量花農進駐，其中，旺角亞皆老街52至54號地下B舖，位處單邊，面積約600平方呎，本月中獲年花店以每月約8萬元短租一個月，橫跨農曆新年檔期，平均呎租133元。舖位現時亦推出放長租，每月意向租金約25萬元，反映短租租金只佔長租的約三分之一。據了解，該舖位舊租戶為藥房，2018年底每月租金達30萬元，不過2020年11月已遷出。

年花店4萬短租石門二千呎地舖

此外，鄰近的太子通菜街222號地舖，面積約1,150平方呎，同樣獲年花店短租一個月，月租約3萬元。舖位舊租戶為醫務所，月租7萬元，該舖鄰近花墟，適合售賣年花。

至於新界區方面，如石門安群街3號京瑞廣場一期一個地舖，近日亦獲年花店以每月約4萬元短租，舖位面積約2,000平方呎，呎租僅約20元。據悉，上述石門舖位曾由餐廳以每月約10萬元承租，業主為免交吉過年，故暫時把舖位短租。