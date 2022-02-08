疫情｜中原應對第五波防疫措施　VR睇樓新常態　線上放盤飆1.5倍

香港新冠肺炎第五波來勢洶洶，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，中原地產即日起總行後勤將推行分流式上班，避免人多聚集。所有面對面會議將改線上舉行。

中原地產表示，已發通告提醒同事需加強注意防疫意識，一手銷售須遵循發展商安排及政府新頒布的防疫措施，二手方面，中原地產所有分行將加強每日清潔，並要求所有進出分行人士(包括員工及客戶)必須佩戴口罩、量度體溫及以酒精搓手液清潔雙手。各分行門外已放置消毒地毯，並定時消毒。二手睇樓及簽約安排，則須遵循政府防疫措施。

該行又稱，為方便客戶於留家抗疫亦可以跟貼市場走勢，密切留意筍盤放盤，將加強網上放盤服務及宣傳，並鼓勵客戶可先從中原網頁及手機應用程式，以「視頻睇樓」及「VR 睇樓GUIDE」先篩選心水放盤，然後約中原代理帶看，一方面可安坐家中睇樓，另一方面亦可把握入市筍盤機會。中原地產網頁近日瀏覽量明顯增加，較第五波疫情前急升2倍，線上放盤亦增加1.5 倍。可見於疫情下，香港人已將線上睇樓變成新常態。

同時，中原地產稱，於過去的疫情年，業主們為了減少與陌生人接觸，多傾向委託獨家代理及放鎖匙予代理睇樓，該行自去年12月推出「匙盤智安心」保障計劃後，中原地產的匙盤及獨家委託盤皆較去年同期升80%，為回饋客戶支持，中原地產決定將有關計劃推展至所有線上線下的所有匙盤，送贈放盤業主高達500萬元保障金額。