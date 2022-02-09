紅磡海韻軒驚現「客廳」招租　月租4700元瞓沙發

香港地租金昂貴，除舊樓劏房外，不少私樓屋苑單位亦出現分租情況。近日有網上社交平台一個物業放盤群組，出現一則招租帖文，一名紅磡海韻軒的租客把原租用的約180平方呎「客廳」放出頂租，叫租4,700元，引起網民熱議。

根據該則帖文，推出招租的為紅磡海韻軒一個面積約180平方呎的客廳，單位位處中層，屬兩房間隔，但帖文標明「只出租客廳」，意向月租約4,700元，電費另計，並以免佣兼有會所等作招徠，可隨時起租，租約期至今年7月底。發出帖文的正是該「客廳」的原租客，因需要搬出，故招頂租。

只接受女性做「做廳長」

據帖文所顯示的資料及相片，放海韻軒單位的客廳設有落地大玻璃窗，光線充足，外望樓景為主。大廳內已有電視、沙發、餐枱、冷氣機等傢具，並連接開放式廚房，提供洗衣機、電磁爐等。設備齊全，但未有睡床，估計租客需要「做廳長」訓沙發。

帖文最後提到，由於同屋其餘住戶均為女性，故客廳的租戶也要求只許女士承租，且需要擁有穩定工作，又指此「客廳」適合剛投身社會、想有自己空間的人士。不過，有部分網民留言反問「咁樣算有自己空間？」、「路權點劃分？」，部分更指寧願租住劏房。

同區納米樓月租1.3萬

記者於其他大型地產代理網站，尋找同區面積相近的放租盤，其中入伙約十年的單幢樓蕪湖居，一個高層、實用面積226平方呎的納米單位，意向月租亦高達1.3萬元。故若不介意「做廳長」瞓沙發，海韻軒客廳租盤可慳租近六成。

值得留意，上述客廳放租盤所在的紅磡海韻軒，原為長實集團（1113）旗下的酒店式住宅項目。近年受疫情影響，曾推出租金優惠，如2020年兩房單位月租僅1.6萬元起，較當時同區私樓屋苑同類型單位平約16%。

長實近年積極改變旗下項目土地用途，上述紅磡海韻軒與海灣軒海景酒店，近年已入紙申請重建為商廈。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，通常此類由發展商大業主持有的出租項目，租約上也會加入條款，列明不可分租，而且也會為單位住戶登記相關資料，如各單位居住人數、住客個人資料等，相關資料不可隨便改動，如被大業主發現，有機會違反租約。不過張翹楚亦指，雖然私下轉換住戶或違反租約，但未必算是違法，仍要視乎租約條款細節如何訂明。