上月13新盤申預售樓花　涉7094伙創新高　新地佔八成

據地政總署最新資料，1月份有多達13個新盤項目申請預售樓花同意書，涉及7,094伙，按月大升89%，並創有紀錄以來新高。當中以新地（0016）最為積極，新申請預售伙數涉5,505伙，佔總數近八成。

兆康近三千伙最矚目

新地就多個新盤項目申請預售樓花同意書，包括屯門兆康第54區的第2A期、第2B期、第3A期及第3B期，分別涉及929伙、729伙、534伙及769伙，該四期合共提供2,961伙。至於同系的元朗站新盤The YOHO Hub第C期，亦申請預售，提供939伙；新地夥長實（1113）合作的屯門青山公路大欖段170號第2期，提供400伙。

元朗站上蓋項目The YOHO Hub 。（余俊亮攝）

新地啟德兩盤涉1205伙

九龍市區方面，新地就啟德第1F區1號地盤及啟德第4C區3號第2期，向地政總署申請預售文件，分別提供906伙及299伙。同區由新世界發展（0017）、恒地（0012）、會德豐地產等合作發展的承豐道19號第3期，涉525伙。至於華懋集團旗下的港鐵盤何文田站忠孝街1號項目第1B期，涉及184伙。

港島區新申請個案則有嘉里建設（0683）、信和置業（0083）合作發展的黃竹坑港島南岸第4A期及4B期，分別提供432伙及368伙。

黃竹坑港島南岸。（黃色棚架）（梁鵬威攝）

預售樓花新申請7094伙 創歷來單月新高

美聯物業首席分析師劉嘉輝指，1月共有13個項目新申請預售樓花，涉及7,094個單位，為該行2002年統計該數據以來的新高。

劉嘉輝又指，雖然今年新一波疫情爆發，但回顧過去兩年本港一直在疫情陰霾之下，2020年全年新申請預售樓花單位約1.8萬伙，去年更超越兩萬伙水平的十九年新高，可見發展商積極申請預售樓花。由於樓花由入紙申請至獲批需時，早日申請預售可更有彈性作各項部署。