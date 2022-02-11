淺水灣豪宅地收至少8份標書　新地、鷹君、英皇國際競投

有力問鼎全港呎價地王的淺水灣南灣道豪宅地皮，於今日（11日）中午截標。據悉，項目收至少8份標書，遞交標書的財團包括建灝地產、鷹君（0041）、英皇國際（0163）、信置（0083）、爪哇控股（0251）、嘉華國際（0173）、新地（0016）等。市場預計，地皮每呎樓面地價上限高達7.5萬元，勢挑戰本港住宅地呎價紀錄。

該幅豪宅地皮位於鄉郊建屋地段第1203號，佔地約21,173平方呎，指定作私人住宅用途。最高可建樓面約19,056平方呎，估值介乎約9.5億至14.24億元。

日後分層料呎售11萬 洋房呎價14萬

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚預計，對該幅豪宅地皮感興趣的財團包括傳統發展商、基金及私人投資財團，預計該豪宅地每呎樓面地價可達75,000元，總價高達約14.24億元。另料中標財團將會興建3至4幢洋房，以及1至2幢低密度分層住宅。項目落成後，預計分層住宅單位呎價可達11萬元，洋房呎價則可高達14.3萬元。

山頂文輝道住宅地王每呎5萬

翻查資料，目前全港樓面地價最貴的住宅地皮為山頂文輝道第9及11號住宅用地，在今年2月份由以九倉夥拍中渝置地（1224）主席張松橋、「大劉」劉鑾雄妻子陳凱韻、以及劉鑾雄胞弟、利福國際（1212）主席劉鑾鴻的合組財團奪得，該幅地皮每呎樓面地價為50,010元。