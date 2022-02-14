民調：約六成受訪市民認為現時並非買樓合適時機

中大香港亞太研究所民調發現，有60.2%受訪市民認為現時並非買樓的合適時機，覺得是合適時機的只有15.9%。此外，有超過四成受訪者表示家庭在房屋方面的支出負擔頗重或非常重。

逾八成受訪者認為港樓價過高

據中大香港亞太研究所於上月10日至19日晚上，以電話訪問形式訪問706位18歲或以上的市民，了解其對本港現時住宅樓市的看法，及對未來一年樓價的預期。當中，逾82%受訪者認為現時香港住宅樓價水平過高，14%覺得合適，只有1.1%認為過低。

逾42%人估樓價持平 26%估跌

對樓價走勢的預測，42.7%受訪者估計未來一年住宅樓價將會與現時相若，認為會下跌的有26.6%，預料上升的則有19.3%。

估計樓價將下跌的受訪者中，34.5%認為將下跌半成至少於一成，18.6%受訪者估計樓價將下跌一成至少於兩成；而預料樓價會上升的受訪者中，有40%認為樓價將上升半成至少於一成，有29%估計升一成至少於兩成。

調查又發現，81%受訪者認為擁有自置物業頗重要或非常重要，只有 14.3%受訪者表示不太重要。樓價負擔方面，46.7%的受訪者表示，家庭在房屋方面的支出負擔頗重或非常重，38%則認為不太重，只有9.5%覺得完全不重。