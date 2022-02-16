古洞北新一輪換地8月15日截止　暫接13宗申請　6宗獲處理

政府大力推進古洞北／粉嶺北新發展區，地政總署今日（16日）公布，餘下階段的換地申請將在今年8月15日截止，目前已接獲13宗申請，6宗已獲接納進一步處理，涉及6,000伙，明年6月底前須完成補地價。

如明年6月前未完成補價 政府將收地

地政總署今日發出《作業備考第1/2022號》，訂明上述新發展區餘下階段用地的換地申請，截止日期為今年8月15日，而接納具約束力的基本條款建議（包括補地價金額）的期限為明年6月30日。

政府計劃於明年年中左右，開展上述新發展區餘下階段的收地程序。如果收到的申請未能於訂明期限前完成處理，為免拖延整個工程計劃，政府會開展收地程序，以推進新發展區的發展。

申請人可選擇以標準金額計價

署方又指，在發出此作業備考前，已接到13宗上述新發展區餘下階段範圍內的換地申請，至今共有6宗已獲接納，可作進一步處理，即該等申請經由發展局主持的跨部門小組充分考慮後，視為已符合政府公布的規劃準則，將會納入下一階段處理程序，包括敲定地契條款和評估補地價金額。而申請人可選擇以標準金額計價，相關詳情將於今年3月底前公布。上述6宗申請估計涉及共約6,000個私人住宅單位的供應。

據加強版的傳統新市鎮發展模式，政府會收回並清理所有規劃作發展用途的私人土地，繼而展開土地平整工程和興建基礎設施，然後撥出土地作各種用途，包括批售土地作私人發展。

在收回土地之前，政府可容許預留作私人發展的土地的業權人申請原址換地，但此等私人土地業權人所提出的申請，必須符合政府訂明的準則及條件。