四大核心區舖位空置量按月微升　中原：疫情緩和才有轉機

第五波疫情持續，拖累商舖租務市況，吉舖處處。中原（工商舖）資料顯示，1月份各核心區商舖空置率變化不大，中環、灣仔、銅鑼灣及尖沙咀四個核心區空置量均按月微升，僅旺角區錄跌幅。

中原（工商舖）預測，商舖市道旺淡主要祝乎疫情情況，1月份第五波疫情爆發，令部份商戶心態轉審慎，暫緩租舖計劃。踏入2月份，疫情仍未見受控，更有持續蔓延趨勢，預料2月核心區舖位空置情況會繼續膠著，待疫情好轉時才有轉機。

中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，1月份各核心區商舖空置率窄幅上落。五大核心區中，繼續以銅鑼灣租務需求較理想，1月該區空置率為4.99%，比去年12月略微上升0.04個百分點，對比去年同期則大幅減低6.36個百分點。

中環最新商舖空置率錄得約14.29%，按月輕微增加0.03個百分點，按年對比則明顯下跌6.20個百分點；灣仔區相對疲弱，1月份舖位空置量錄得約14.22%，比12月增加0.05個百分點，對比去年1月微跌0.56個百分點。

尖沙咀區1月商舖空置率為10.32%，按月微升0.07個百分點，而對比去年同期大減6.86個百分點；旺角區商舖空置率則見輕微下降，由12月約9%減低至最新約8.96%，按年對比遞減3.07%。

黃氏指，疫情影響市民外出意欲，直接影響租客租舖、開業信心，估計短期內商舖空置情況難有改善，預料待疫情緩和，人流重返消費，商戶才有信心重新啟動租舖，屆時空置量才有機會好轉。