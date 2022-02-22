新地天水圍商業項目模擬圖曝光　大量流線設計　基座商場如郵輪

新地（0016）西鐵天水圍站旁的橋頭圍地皮，於去年5月份以近20億元完成補地價程序，項目擬建商場及寫字樓，被外界譽為「新界版apm」。該項目的設計近月獲得國際獎項，項目的模擬圖亦首度曝光，惟未知是否最終設計方案。

設兩幢商廈、6層基座商場

該橋頭圍地皮早前擬興建一幢31層高的商廈，設有約85.6萬平方呎的零售及商業樓面。不過，據最新流出的項目設計模擬圖，項目並非興建一幢商廈，而是採用兩幢商廈的設計，兩幢商廈高度不一，估計各設22層及30層，大廈外牆呈流線型設計，並延伸至設有至少6層的基座商場。商場部分位置的天花採用大量玻璃窗，採光度充足。

至於基座商場外型，貌似一艘郵輪，不同樓層亦設有露天平台，加入不少綠化元素，商場地下外圍則為戶外公園。項目地庫料設有三層停車場。

↓橋頭圍商業項目模擬圖↓

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橋頭圍商業項目所在地原本為農地，新地在2021年5月以19.7435億元完成補地價，為新界區最大宗的農地轉商業項目補地價個案，項目將會用作商業用途。地皮位於丈量約份第124約地段第4354號，即洪天路與屏廈路交界，鄰近西鐵天水圍站，佔地約10.7萬平方呎，涉及商業樓面約85.6萬平方呎，每呎樓面補價約2,305元。

新地早年就上述地皮申請作住宅發展，隨後於2016年向城規會入紙，申請改作綜合商業用途，當時擬建一幢31層高的商廈，當中零售商場樓面佔約50.05萬平方呎，辦公室樓面則佔約35.59萬平方呎，並在2017年3月獲城規會批出有關改劃申請。

相關文件：新地天水圍項目19.7億完成補地價 新界最大宗商業補價個案