財政預算案｜放寬按保1000萬樓可借九成　壓測最低月入要9萬

財政司司長陳茂波今（23日）發表新一份《財政預算案》，包括將放寬按保樓價上限，首置人士申請最高80%按揭貸款，樓價上限將由1,000萬提升至1,200萬元，而申請最高90%按揭貸款的樓價上限則由現時800萬提升至1,000萬元。

購買1200萬物業首期降低240萬

換言之，以購買1,000萬元住宅單位為例，最盡可借到900萬元，首期由200萬減至100萬元。而1,200萬元物業的基本首期由600萬則降低至240萬元，大幅降低上車門檻及首期要求。而香港按證保險有限公司亦公布，擴大按保計劃適用範圍為價格1,200萬至1,920萬元為合資格物業，惟有關按揭貸款以960萬元為上限。

（按證保險公司提供）

張聖典：對收入要求大幅提高

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典認為，放寬按保樓價上限，將會激活樓價1,000萬至1,200萬元的住宅成交量，因為首期金額有多達樓價三成的差別，料該類住宅單位有望跑贏大市。不過他又指，雖然1,000萬至1,200萬元的樓宇可借八成，但對申請人的收入要求也相對大幅提高，需要謹慎計算個人負擔能力及壓力測試。

事實上，在放寬按保門檻後，若然購買一個1,200萬元的住宅物業，首期降至240萬元，以每月供款H+1.3%，一個月拆息0.16%計算，月供為32,948元，不過如以通過壓力測試計，最低的月入要求為90,847元。（參考下圖）

（中原按揭提供）

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝亦指，放寬按保成數後，最低入息要求也會提高。例如1,200萬元物業，以往最多只可借五成，以三十年還款期計算，每月入息約5.7萬元便可順利通過壓測；但如果可借足八成，入息要求便增至超過9萬元，計入保費後，每月還款可達至4萬元。

另外，由於按證公司批核按揭保險比銀行更嚴謹，借款人需要有穩定及持續入息，賺取佣金、自僱人士會較難申請，按證公司對於首期來源和層樓是否屬自住用途等，亦有嚴格考慮。

陳永傑：屬樓市「小減辣」 料刺激中價樓交投

至於中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，政府因應物業市場變化而放寬按揭保險門檻，對樓市可算是「小減辣」，相信有助上車及換樓人士加快置業決定，料增加兩至三成買家入市，刺激中小型物業市場，抵銷疫情下成交量的減少，他預料1,200萬元以下物業成交量可增加30%。