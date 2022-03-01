疫下空城｜全民強檢兼禁足？　潘志明：料4月底市場氣氛仍很差

Omicron肆虐，本港自1月爆發第五波疫情，單計過去兩個月已累錄近20萬宗確診，數字驚人。隨著政府進一步收緊防疫、限聚措施，餐飲、零售行業再受重擊，較過往四波不同，近兩月市面尤其冷清，商場、街道人流極之稀疏，與空城無異。

縱然政府宣布加碼推出一萬元電子消費券，分兩期發放，首期最快於4月派發，惟尚未等到消費券到手，市場已連日有大型連鎖餐飲宣布全線停業，包括叙福樓及稻香等，其他亦實行有限度營業、或只提供外賣。隨著3月份推行全民強檢，有機會同步實行禁足，將令市道雪上加霜。

中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，現時市況較過去兩年更為嚴峻，隨下月將實施全民強檢，料大大減低市民的消費意欲，預計直至4月底，市場整體氣氛仍然會很差。

他又指，雖於4月將發放首一期5,000元消費券，但距今短短一個多月時間，估計屆時疫情仍未完全緩和，防疫措施難完全鬆綁，市民對外出仍感憂慮，主要的消費力只會投放在防疫用品上，難以振興整體經濟。他估計待暑假第二期消費券派放時，情況或好轉，但效果會較緩慢。

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舖租已沉底 可部署迎消費券購買力

舖位市場租務方面，潘志明指，去年下半年疫情稍有好轉，整體舖位租務成交中，餐飲業佔約一半，因為餐飲商戶漸漸適應與疫情共存，不斷發掘新的營銷方式，務求突圍而出，且若非防疫措施，市場對餐飲需求其實很大；此外，去年崛起的體育用品品牌，因應運動潮延續，銷量相對算穩中有升。他估計，待疫情最嚴峻時間過後，此類商戶或會最快擴充。

事實上，個別消費地段的租金，已較高峰期回落逾六或以上。潘志明指，舖位租金現正處於極低水平，按長遠利益計算，對大中小型公司均具一定吸引力，計及裝修時間，若部署商店於今年下半年開幕，料可即時受惠疫情緩和，以及第二期消費券效力。