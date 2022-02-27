1月商廈買賣登記僅66宗　近一年最靜　料2月再探底

疫情肆虐，商廈買賣趨淡靜，短期後市未許樂觀。據土地註冊處數據，今年1月份全港共錄66宗商廈買賣登記（數字主要反映2至4星期前商廈市場實際市況），較去年12月份的84宗下跌21%，連跌兩個月、兼創十一個月新低，反映第五波疫情爆發衝擊經濟，市場對入市商廈態度轉趨審慎。

利嘉閣（工商舖）指，1月份登記量錄得下跌之餘，成交金額更急挫約94%，主因是前月曾錄得一宗逾289億元的巨額登記拉高基數所致，1月商廈買賣登記金額大減至只有約18.62億元，為近七個月來的次低。至於1月份最矚目的單一登記，為尖沙咀亞士厘道23及25號商業地盤，涉及合約金額近7.66億元。

按物業價格劃分，7個價格組別的登記量中，錄得「六跌一升」。下跌組別中，以5,000萬至1億元以內組別的80%跌幅最顯著，月內登記量亦由5宗急挫至上月僅一宗。至於登記量最活躍的是介乎200萬至500萬元以內組別，月內錄得24宗，按月逆市升20%。

以地區劃分，11個分區中，共有5區的登記量按月均下跌。當中以旺角/油麻地區的56%跌幅最勁，由12月的18宗大減至1月只有8宗。此外，灣仔/銅鑼灣區及北角/炮台山區亦各錄得3宗登記，按月均各自大減50%。

至於逆市錄得最大宗數增加地區為尖沙咀/佐敦區，由去年12月的12宗增加至1月的16宗，同時亦是月內登記量最活躍的觀察區。

利嘉閣（工商舖）地產商業、商舖及投資部營業董事徐康達指，過去數月股市持續反覆偏軟，加上新冠變種病毒突襲，市場措手不及，隨著本地疫情愈趨嚴峻，本月商廈買賣登記明顯萎縮，料2月整月僅錄五十餘宗登記，即估計按月再挫兩成，有機會創十五個月新低；至於後市方面，因應疫情未受控，俄烏又爆發戰事，他預料3月份商廈市道將續淡靜。