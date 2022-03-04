港鐵屯門站旁地盤擬建3幢商廈涉200萬呎　基座設4層商場

政府致力發展新界西北，發展商部署在於區內興建大型商業項目。據城規會資料，有財團就鄰近港鐵屯門站一幅佔地約40萬平方呎的地盤，申請重建3幢寫字樓，提供總樓面超過200萬平方呎。

上述申請地點為屯門市地段第79、80、81號和毗連政府土地，地盤面積約400,751平方呎，當中約181,721平方呎為政府土地。地盤現時為巴士廠、貨倉、數據中心嘉栢中心，橫跨建泰街、建豐街、震寰路、河田街等。

地盤位於港鐵屯門站的西北面，與港鐵站僅一河之隔，周邊有不少工大廈，同時也鄰近大型屋苑大興花園，以及兩間酒店，包括香港屯門貝爾特酒店及悅品度假酒店。

與港鐵站一河之隔、鄰近大興花園

目前該地盤屬「綜合發展區(1)」、「綜合發展區(2)」地帶，擬改劃為「商業(2)」地帶，計劃以地積比率9.5倍發展，興建3幢樓高27至32層寫字樓，涉及總樓面超過208.07萬平方呎。其中兩幢寫字樓高度不多於主水平基準上140米，餘下一幢則不多於120米。另據項目圖則等資料，大廈地下、一樓至三樓為零售商場，而樓上則為寫字樓用途。地庫一至三層為停車場，將提供922個車位。

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新地持有其中一個地段70%業權

申請人又表示，已擁有屯門市地段第80及81號的業權，可令發展及早分階段落成。而翻查新地（0016）年報，該集團已持有屯門市地段第80號的70%業權，預計上述申請與新地有關。

事實上，新地在屯門站一帶早已有大型項目，如2013年起入伙的屯門站上蓋大型住宅項目瓏門，由該集團夥拍港鐵發展，提供7幢樓高38至44層的住宅大廈。至於屯門站旁大型商場V city亦由新地持有，商場樓高3層，提供樓面約30萬平方呎。

疫下「新常態」 市郊地區對辦公室需求上升

申請人指出，在全球層面上，2019冠狀病毒病的爆發製造了社會上在住屋、工作及社交等範疇的「新常態」。為了減少不必要的出行及追求較佳的工作環境，不少企業及員工傾向離開傳統市中心擠擁的環境，因此在市郊地區對辦公室的需求因而增加。

此外，申請人指，大灣區發展要為廣東省九市及香港、澳門建立優質生活圈，聯繫大灣區各城市的交通基建將進一步促進大灣區互聯互通。因此香港西面尤其是新界西北一帶佔有地理優勢，能把握區域發展的機遇以發展為未來的商業中心。

而在地區層面上，申請人認為，現時新界西北工作及住屋人口分配不均，對現時連接市區的交通基建造成沉重壓力。以屯門已規劃新增的房屋供應，加上缺乏在新界西北提供相應的工作機會及經濟用地，料分配不均問題將進一步惡化。

屯門現時商業規劃不能自給自足

又指屯門新市鎮最初的規劃原意是整區能自給自足，區內通過預留工業區提供足夠就業機會予當區居民原區就業。可是隨經濟發展模式的改變，工業區已未能符合人口需要，有必要轉型作商業用途，但現時屯門市商業用地不足令規劃原意實現。有見屯門河以西的地方現時已主要發展成為非住宅區，從而爲申請地盤提供了一個轉化為地區商業中心的契機。