融創孫宏斌胞弟1.38億沽敦皓複式戶　三年半實蝕近1.1億

港島豪宅地段罕有錄得大額蝕讓個案。消息透露，由融創中國董事長孫宏斌胞弟孫宏兵持有的西半山敦皓複式戶，市傳新近以約1.38億元易手，較2018年10月買入價1.888億元帳面貶值約5,080萬元或近27%。由於買入單位時繳付高達30%辣招稅，連其他雜費合計實蝕接近1.1億元。

據區內代理透露，上述蝕讓個案為敦皓高層複式C室，實用面積2,345平方呎，附設460方呎戶外平台。該單位在2月放售，叫價1.9億元，不過近月已多次減價，並獲約5組買家洽購，最終仍以蝕讓價1.38億元沽出，成交呎價約58,849元。

翻查資料，上述單位原業主為融創中國董事長孫宏斌胞弟孫宏兵，他於2018年10月份以1.888億元買入該複式單位，當時成交呎價約80,580元，為項目新高價。而且當時更需要支付高達成交價三成的辣招稅，涉及約5,664萬元，即當時入市總成本高達約2.4544億元，每呎成本高達10.46萬元。

↓敦皓高層複式C室相片↓

帳面貶值近27% 今年最大蝕幅個案

以最新成交價計算，該複式戶帳面貶值約5,080萬元或26.9%，為今年蝕讓幅度最勁的住宅個案。若再計及買入單位時的辣招稅約5,664萬元，以及賣出時的佣金支出138萬元，實際蝕讓金額將高達1.088億元。

據代理相片，上述複式單位現況交吉，單位內只提供少量傢具，大廳放置地氈及一排半圓形沙發，大廳外圍採落地玻璃窗，連接約460平方呎的戶外平台，平台則放置雲石長枱及椅子。至於單位浴室空間充足，提供雙洗手盆及大浴缸。

一月賣敦皓、瀚然兩伙 套現6400萬

事實上，孫宏兵近月已頻頻出售旗下豪宅物業，由他持有的敦皓高層D1室，以及同區瀚然高層B室，於一月份均以3,200萬元賣出。其中敦皓高層D1室，實用面積1,075平方呎，單位於2016年以3,304.3萬元買入，但當時須繳付23.5%辣稅，涉及稅項逾776萬元，總成本逾4,080萬元，料實蝕逾880萬元。

至於瀚然高層B室，實用面積980平方呎，單位於2015年以3,233萬元買入，當時同樣繳付23.5%辣稅，涉逾759萬元，買入總成本逾3,992萬元，是次實蝕帳逾792萬元離場。