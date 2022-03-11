美孚新邨三房戶貶值15%　一周連錄3宗蝕讓　皆因一個共通點

大型藍籌屋苑美孚新邨本周連環錄得3宗蝕讓成交個案，屋苑一伙中層三房戶以逾1,268萬元沽出，帳面勁蝕15%。代理認為，該單位蝕幅較高，主要因為原業主3年多前「買貴咗一球」，導致在市況回落下出現明顯跌幅。事實上，美孚新邨本周3宗蝕讓全部均於2018年高位買入。

利嘉閣地產助理分區董事陳鴻信表示，上述成交為美孚新邨一期百老匯街2號中層A室的二手成交個案，實用面積約885平方呎，採三房間隔，座向北，外望公園及泳池景。單位新近以1,268.8萬元獲區內換樓客買入，呎價約14,337元。

據了解，原業主約於2018年8月，以約1,500萬元購入上述物業，持貨約3年多，現轉手帳面蝕讓約231.2萬元或15%。

2018年高市價「一球」買入單位

對於屋苑罕有出現大幅蝕讓個案，陳鴻信指出，其實是次成交價屬於市價，而且更是近月偏高水平，不過原業主在2018年當時以高市價「一球」買入單位，現時市況回落便導致出現大幅貶值情況。他又指出，以整體市況來看，在2018年買入的單位「都冇運行」，最多僅錄微利。

他指出，自波叔PLAN推出後，美孚新邨交投量及睇樓量也有所回升，現時有約544個放盤提供，最低入場費由590萬元起。

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事實上，美孚新邨本周較早時間已錄得另外2宗蝕讓個案，如美孚新邨八期百老匯街114號頂層單位，實用面積680平方呎，三房一套間隔，以778萬元成交，較2018年4月買入價802萬元，帳面貶值3%

而4期百老匯街91號高層B室，實用面積716平方呎，三房套房間隔，於本周初以900萬元成交，呎價12,570元。賣方持貨四年帳面蝕約30萬元，貶值3%。如計及稅項、佣金等開支，估計實蝕逾70萬元離場。

3宗蝕讓均在2018年高位買入

綜合該屋苑本周3宗蝕讓個案來說，3個單位同樣於2018年高位買入，而且各業主亦在持貨滿3年，即SSD額外印花稅禁售期完結後沽貨，以避免高昂辣招稅。