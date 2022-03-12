代理料3月一手住宅交投量按月跌近6成　成交額35億元幾近折半

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截止至3月9日，2022年3月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得61宗，總值10.2億元。預期整月約有200宗及35億元，將較2月的474宗及68.4億元，分別下跌57.8%及48.9%。估計一手宗數將創2013年7月200宗後逾8年半按月新低，而金額將創2016年2月30億元後的六年新低。反映新春後疫情急劇惡化，發展商暫緩推出全新樓盤，以致一手交投跌至低水平。

截止至3月9日，3月份登記宗數最高的新盤為屯門御海灣2期，暫錄6宗，總值4,552.8萬元。啟德The Henley III及長沙灣映築，各錄4宗，分別總值4,328.4萬元及3,015.5萬元。

一手按季方面，2022年第一季一手私人住宅買賣登記暫錄1,608宗，總值222.3億元。預計今年首季一手有1,750宗及250億元，將按季下跌62.3%及57.0%。估計宗數將創2016年第一季1,261宗後六年按季新低，而金額將創2020年第一季246.1億元後兩年按季新低。

本月暫錄二手成交739宗

二手方面，截止至3月9日，2022年3月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得739宗，總值76.1億元。預測整月登記約達2,000宗及200億元，將較2月的2,254宗及224.4億元，分別下跌11.3%及10.9%。估計數字將自2020年1月的1,978宗及153.7億元之後，創逾兩年按月新低。疫情持續，政府收緊防疫限制，打擊樓市活動，影響二手市況淡靜。2月底財案放寬按保及俄烏戰爭的影響，將於4月的登記數字才開始反映。

大型屋苑方面，截止至3月9日，3月份嘉湖山莊、沙田第一城、太古城及美孚新村，分別暫錄12宗、11宗、8宗及4宗買賣登記。

二手按季方面，2022年第一季二手私人住宅買賣登記暫錄5,919宗，總值575億元。預計今年首季二手約7,180宗及700億元，將按季下跌25.1%及21.8%。估計宗數將創2018年第四季5,159宗後三年按季新低，金額將創2020年第一季595.9億元後兩年按季新低。