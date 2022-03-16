發展局推五招精簡發展程序　容許未撥款可收地　未規劃可填海

為加快土地發展流程，發展局向立法會提交文件，建議修訂《城規條例》等多條法例，包括容許未有撥款便可開始收地，未完成規劃即可以填海。

據發展局提交予立法會的文件內容指，本港有一套詳細的法例，監管開發可發展用地的不同程序，但執行這套法定程序需要一段頗長的時間。以房屋發展為例，目前若要將一幅非住宅用途土地變成一幅住宅用途的「熟地」，需要至少六年。此外，現時一些同一法例或不同法例下的程序，各自同時處理性質相近的事宜，造成重覆。

故此，政府有意修訂《城市規劃條例》、《收回土地條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》、《道路（工程、使用及補償）條例》、《鐵路條例》及《環境影響評估條例》，除《環境影響評估條例》由環境局提出修訂外，其餘條例均由發展局提出修訂。

修訂建議可歸納為五大方向，包括精簡及縮短若干法定時限、避免重覆執行性質相近的程序、明確授權部門可同步進行不同程序、理順不合時宜或不清晰的安排、精簡各項程序以更有效運用公共資源。

未完成規劃便可填海

發展局就著有關法例，從五個方向、提出合共20項修訂建議，當中包括將原來城規制圖程序所需時間由十七個月壓縮至九個月，建議將多輪接收申述及意見的步驟合而為一 ，亦容許政府未完成規劃就可以填海，預計填海工程或可提前至少九個月開展。

在收地方面又建議，可以訂立處理反對收地意見的時限、時間表外，甚至容許尋求授權收地跟城規程序同場開始，以及未有撥款就可以收地。

另外，政府亦提出引入一項新的權力，使發展局局長可將某些早年已被納入分區計劃大綱圖並正面對發展壓力及環境破壞的高生態價值地區，指定為「執行管制地區」。在新的安排下，現行條例適用於「發展審批地區」的執行管制條文亦可適用於局長指定的「執行管制地區」。