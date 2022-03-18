美國加息｜康怡花園約一成單位減價10%　頂層複式劈250萬求售還債

美國聯儲局公布加息0.25厘，是相隔逾3年再度加息。 雖然香港普遍銀行未有跟隨，但小業主持貨心態亦轉弱。屬十大藍籌屋苑之一的鰂魚涌康怡花園，有複式戶業主叫價大減250萬元或16.1%求售。

據中原地產楊文傑表示，該單位為C座頂層複式戶，實用面積746平方呎，3房間隔，業主早在2005年入市，當時作價490萬元，至今持貨近17年。他又指，雖然業主已減價求售，但因單位裝修較差，現時仍等待新買家出現。

上述單位業主原叫價1,550萬元，但見美國加息，因而減價求售單位作還債之用，現叫價1,300萬元。現時，康怡花園只有約2至3個類近複式單位放盤，惟當中減價幅度並不多，而其他減價盤的減幅個別亦有約10%，約佔全個屋苑放盤數量的一成。

近年四度向財仔貸款 曾單筆借800萬

據了解，上述單位由公司名義持有，在2017年至2021年曾至少4次向財務機構貸款，其中在2017年及2018年分別不同財務機構貸款250萬及500萬元，而在2020年8月份及2021年9月份，則向同一財務機構承做二按，貸款金額分別高達700萬及800萬元。

合計上述貸款資料，原業主在過去5年內合共「借財仔」共2,250萬元，雖然未知當中有多少金額已經償還，但以目前叫價1,300萬元計，估計難以償還全部貸款，有機會出現資不抵債的情況。