租值2022｜西洋菜南街巨舖租值插水50%　廣東道Apple兩年累挫38%

過去兩年零售市況持續受到新冠肺炎疫情衝擊，傳統商業區湧現大量吉舖，位於主要街道的舖位租值大幅度下挫。《香港01》翻查四大零售區、中環、銅鑼灣、尖沙咀、旺角，各個曾作大型旗艦店的舖位的最新租值，發現四區租值均按年均大跌，當中，以曾由美國時裝品牌Forever 21租用的旺角西洋菜南街巨舖跌幅最多，按年插水50%。而由Apple Store租用作為旗艦店的廣東道巨舖，其租值按年下挫17%，連跌兩年合共38%。

資料顯示，曾由美國時裝品牌Forever 21租用作旗艦店、及後改由服飾及手袋品牌bauhaus長時間短租的旺角西洋菜南街百寶利商業中心巨舖，其地舖及一樓最新租值為546萬元，較上一年的1,092萬元大挫50%。該舖位在2016/17年度至2019/20年度的租值一直維持1,512萬元，不過近年急速下滑，租值累積下挫約63.8%。

Tiffany、Apple廣東道巨舖租值大跌

至於原由美國珠寶品牌Tiffany & Co.租用作旗艦店的尖沙咀1881 Heritage地下G8號舖，最新租值為4,368萬元，雖然按年持平，但較2016/17年度至2019/20年度的租值高峰期逾1.053億元，至今已經累跌58.5%。事實上，Tiffany & Co.在2020年3月份已經結束營運該旗艦店，該舖位近年也難找到相同級數的租戶。

現由Apple store承租作為旗艦店的廣東道100號彩星集團大廈地舖部分及一樓，由2016/17年度至2020/21年度的租值，一直維持9,768萬元。不過該舖位去年租值已降至7,308萬元，惟最新租值進一步下降至6,060萬元，跌幅高達38%。

【四大核心區街道地標舖位租值變化】

前Victoria's Secret店租值 較高位回落逾50%

至於港島區方面，鄰近希慎廣場、對正港鐵站出入口的銅鑼灣京華中心，全幢由地庫至4樓合共6層，涉逾5萬平方呎旗艦店舖位，原由美國內衣品牌Victoria's Secret租用，不過該商戶在2020年6月突然結業，隨後一直交吉，至今已空置二十一個月。該巨舖最新租值為5,580萬元，較上一年的租值7,272萬元，回落23%。該舖位在2017/18年度的租值曾高達1.49億元，至今已累挫超過五成。

而曾由美國奢侈品牌Coach、運動品牌adidas先後租用作旗艦店的中環皇后大道中36號興瑋大廈地下至3樓，目前已改由恒生銀行租用，商戶類別轉變後，舖位租值也出現明顯下調。該巨舖最新租值為2,592萬元，按年回落10.3%，同時也較2016/17年度至2020/21年度期間的4,740萬元，累積回落45.3%。