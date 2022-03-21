差餉租值重估｜住宅租值12萬以下免交差餉　5月31日前可提反對

差估署今日（21日）公布最新的差餉租值重估結果，署方最快本月底將寄出最新的差餉及地租通知書。

最新一份《財政預算案》建議，寬免2022/23年度全年四季的差餉，以住宅物業單位為例，每個單位首兩季（2022年4月至9月）的寬減額，以每季1,500元為上限，其後兩季（2022年10月至2023年3月）為1,000元。以此推算，如物業應課差餉租值不超過12萬元，即未來一年毋須繳交差餉。

至於非住宅物業單位，首兩個季度（2022年4月至9月）的寬減額以每季5,000元為上限，隨後兩個季度（2022 年10月至2023 年 3月）的寬減額，則以每季2,000元為上限。季度的寬減額可用以抵銷物業在該季度的應繳差餉額，換言之，若物業的應繳差餉額不超過寬減額上限，便無需繳付差餉。

措施下，全港所有差餉繳納人均可受惠，當中63%及39%的住宅物業差餉繳納人，分別於2022／23年度首兩季及其後兩季無需繳交差餉；非住宅物業差餉繳納人中，74%及49%人，可分別於首兩季及其後兩季無需繳交差餉。

不論繳納人是否已提交反對新應課差餉租值的建議書，均須於2022年4月30日或之前，繳交4月至6月季度的差餉及地租。

此外，差餉繳納人如對估值不滿，可於3月21日至5月31日期間提出反對。估價署覆核相關個案後，會將結果通知差餉繳納人。若繳納人仍然不滿決定，之後可向土地審裁處提出上訴。提出反對後，若應繳的差餉或地租額最終得以削減 ， 該修訂會追溯至2022年4月1日起生效 ，多繳的差餉和地租額，會在日後的徵收通知書內作出調整 。