美聯：料第二季住宅租金喘穩　全年租金微升3%

第五波疫情嚴峻，樓市活動大受影響，買賣交投偏軟，租務市場亦見放緩。美聯今日（21日）發表租務意向調查，近47%受訪者表示隨租金回落，會傾向轉租較大單位、或較新物業居住，以改善居住環境。該行又預期今年租金呈「先跌後升」，全年有望錄約3%的輕微升幅。

美聯早前進行網上租務意向調查，成功收回548份問卷，當中持有物業自住人士佔約45.1%，其餘逾一半為持有物業但租樓住、以及未持有物業但正在租樓的人士。

調查發現不少租客傾向租住新晉物業。據資料顯示，首兩個月美聯住宅租務個案中，約31%租務為樓齡五年或以下物業，樓齡六至十五年的物業佔約15%，樓齡十六至二十五年物業佔約22%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝亦指，住宅租金已連跌五個月，累計下跌約2.6%。今年首兩個月由美聯物業促成的租務個案雖按年跌約9%，但仍較2020年同期高出約16%，反映疫下租務需求持續。

至於外籍人士離港，劉嘉輝表示，近數月離港的外籍租客，大多為高收入人士，故對山頂南區等豪宅租賃市場的影響較大，月租10萬元以上的租盤最受打擊，預計該類盤源租金將下調約15%至20%。

布少明（左）及劉嘉輝。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明又指，今年上半年入伙的新盤達8,750伙，當中以屯門及深井區佔最多，達2,299伙；天水圍區佔約1,612伙；將軍澳區則約達1,510伙，啟德、何文田、紅磡區則合共約1,123伙。

大量新盤入伙，布少明指將對租金造成壓力，但預計影響僅屬短期，待兩至三個月後便恢復正常。後市方面，布少明認為，疫情受控，有助釋放本地購買力，料第二季租金有力喘穩；此外，下半年樓市有望出現「U」形或「V」形反彈，全年樓價估升約5%。