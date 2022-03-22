新界東租金跑贏大市　累升7.1%　惟整體租金回報向下

根據中原地產新簽租約統計，以差餉年度（2020年10月至2021年10月）計，新界東租金區租金明顯跑贏大市。

新界東一眾屋苑中，以名城、牽晴間及沙田第一城的呎租升勢明顯，2021年10月分別報每呎34.2元、30.8元及39.5元，按年分別上升14.0%、9.1%及9.0%。皇府山及翠擁華庭報28.9元及28.3元，按年分別升2.3%及1.3%。

至於嵐山的租金錄得跌幅，2021年10月報每呎27.6元，按年跌1.6%。

新界西方面，珀麗灣及Yoho Town租金表現較優，2021年10月呎租分別報30.0元及32.9元，按年上升4.2%及3.8%。嘉湖山莊及瓏門報23.5元及32.6元，按年同樣升2.2%。映灣園呎租報25.4元，按年下降1.3%。

譽．港灣、新都城呎租升幅突出

九龍方面，譽．港灣及新都城的呎租升幅相對突出，2021年10月報每呎38.2元及37.8元，按年上升6.8%及4.5%。美孚新邨及黃埔花園報33.3元及35.0元，按年各升1.9%及1.6%，升幅與同區大市相若。星河明居的呎租報37.6元，按年微跌0.4%。

港島方面，2021年10月囍匯及杏花邨的呎租分別報56.1元呎及35.6元，按年上升5.4%及2.5%。太古城呎租報38.5元，按年沒有升跌。海怡半島及康怡花園的呎租報35.4元及36.7元，分別按年下跌2.0%及2.9%。

然而，整體租金回報率走勢向下，反映屋苑租金升勢較樓價升勢慢，故推低租金回報率。

據中原地產新簽租約統計，以應課差餉租值年度計算（2020年10月至2021年10月），港島區租金回報率帶頭向下。海怡半島的租金回報率跌幅較為顯著，2021年10月報2.33%，按年累跌0.22個百分點。

太古城和港運城回報下跌

太古城和港運城分別報2.29%和2.44%，各累跌0.09個百分點。南豐新邨回報報2.71%，按年無升跌。

新界西方面，2021年10月嘉湖山莊和Yoho Town的租金回報率分別報2.46%和2.32%，按年累跌0.13和0.10個百分點。盈翠半島和綠楊新邨分別報2.36%和2.69%，各累跌0.07個百分點。

九龍區方面，2021年10月麗港城、星河明居、美孚新邨及黃埔花園的租金回報率分別報2.59%、2.45%、2.87%和2.53%，按年分別累跌0.10、0.07、0.05和0.04個百分點。

新界東方面，2021年10月粉嶺中心的租金回報率報2.53%，按年累跌0.01個百分點。相反，名城報2.30%，累升0.08個百分點。新港城和沙田第一城分別報2.62%和2.68%，各累升0.09個百分點。