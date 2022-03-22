啟德嘉峯匯4伙撻訂單位周五重售　提價最多16%

嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，新近錄得4宗撻大訂個案，料發展商沒收逾385萬元訂金。發展商隨時將4伙加價8%至16%，定於本周五（25日）重售。

據一手住宅銷售資訊網，嘉峯匯4伙撻大訂單位，分別為1A座6樓B室、1A座32樓A室、1A座31樓D室、2A座10樓G室，實用面積由293至451平方呎，包含開放式至兩房戶型，分別於2019年12月至2020年9月期間售出，成交價785萬至1,196.4萬元，4伙買家均選用建築期付款，4伙均於昨日（21日）取消交易，料各遭沒收10%訂金、即約78.5萬至119.6萬元。

發展商同步更新價單，將上述4伙訂價更新至956.4萬至1,456.4萬元，較原價高出約8%至16%。資料顯示，項目現提供最高15％直減折扣，故折實售價為812.9萬至1,237.9萬元，呎價約2.5萬至2.7萬元。

尚．珒溋周五重售一伙

至於毗鄰嘉峯匯的啟德尚．珒溋，由龍湖集團（0960）及合景泰富（1813）發展，新近上載銷售安排，將日前取消交易的單位重售。涉及為第2座38樓G室，實用面積654平方呎，去年6月以1,961.4萬元沽出，交易上周四終止。發展商定於本周五以先到先得形式把單位重售。

新地（0016）元朗錦田北PARK YOHO Genova，定於周五招標發售兩伙，包括第19座10樓B室、及第19座11樓B室，實用面積同為932平方呎，三房連儲物室間隔。兩伙將於當日上午10時招標，同日晚上7時截標。