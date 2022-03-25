社交距離措施4月放寬　一手市場有望重啟　啟德盤或最快登場

第五波新冠肺炎疫情有緩和跡象，確診數字見回落，政府早前宣佈復常路線，由4月21日起分三個階段逐步放寬社交距離措施，凍結三多個月的一手市場也有望重啟。市場預期，發展商已著手部署，待疫情喘定後重拾推盤步伐，下半年或會爆發新盤戰。

初步估計，復常後最快可望登場的新盤，有會德豐地產旗下啟德MONACO MARINE，提供559伙，佔70%為兩至三房戶型，實用面積由320至710平方呎，另設有特色戶。會德豐地產常務董事黃光耀早前預告，期望3月底至4月初疫情緩和後，能盡快落實推售日期。

會德豐早前已率先推出網上優先預約睇樓，供有意入市的準買家或MONACO系列的向隅買家預先登記，待展銷廳及示範單位開放時可率先參觀。而同系的茶果嶺KOKO HILLS第3期，估計會緊隨於年內推出。

會德豐啟德MONACO MARINE，原預1月份推盤，惟撞上第五波疫情爆發，需押後推售。

至於同區的恒地（0012）THE HENLEY II ，涉及301伙，已獲批預售樓花，恒地回覆指，THE HENLEY II 正研究推盤時間表，暫未有最新安排。而同系的利奧坊4期，提供616伙，恒地指，一直按計劃籌備利奧坊4期，惟早前因疫情關係，示範單位工程有延遲，按現時進度預計4月內完工，將密切留意最新防疫措施，再部署推盤時間。

港島區方面，信置（0083）與市建局合作的中環ONE CENTRAL PLACE，屬單幢盤，涉121伙，去年12月經已公布樓書，隨時可以推售；此外，新地（0016）沙田多石街瓏珀山第2期，提供139伙，今年1月獲批預售，預計今年11月落成，即樓花期只有約五個多月。

不過新盤推出與否，仍要視乎是否已取得預售樓花同意書，參考今年2月份，未有任何一份預售樓花獲批，1月份獲批預售樓花的新盤亦只有2個，涉471個單位。目前，累積待批預售樓花單位有23,590伙，涉及43個項目，屬高位水平。