疫情｜421放寬防疫措施　發展商未表明續提供租金寬減安排

波疫情衝擊，不少零售商戶因防疫措施而需要停業，生意插水。部分作為大業主的大型發展商遂提出租金寬免、寬減措施，協助商戶渡過難關。隨著疫情近日略為放緩，政府先後宣布暫緩全民強制檢測計劃，及由4月21日起分三個月、三個階段放寬社交距離措施。

《香港01》記者向部分發展商查詢，就社交距離措施放寬後，會否繼續為商戶提供租金寬免、寬減或延續之前的優惠，大部分發展商未有明確表示，僅指會密切留意疫情發展，作出相應安排及提供適切支援。

太古：與零售租戶保持緊密聯繫

今年2月份《財政預算案》公布暫緩業主追租後，太古地產（1972）為首間發展商公布寬免租金措施，向旗下太古廣場和太古城中心因防疫限制而需要停業的租戶，提供租金寬免，寬免期至今年4月20日止。就4月20日後會否延續安排，集團發言人回覆表示，將繼續與零售租戶保持緊密聯繫，並按個別情況提供適切支援。

領展：難料發展走向 密切評估疫情新發展

至於在全港各區擁有多個民生商場的領展（0823）則表示，自2月初開展新一輪「商戶同舟計劃」以來，一直有因應疫情的最新發展，以及按商戶實際經營情況及需要，提供針對性的援助。

該集團已優先處理因政府防疫措施而須停業的表列處所租戶、尤其是中小企商戶，亦正處理受疫情影響較大的中式酒樓及餐飲業等個案，同時正了解其他零售租戶的情況，以決定如何提供支援。

領展指，雖然政府宣布將於4月21日起分階段放寬社交距離措施，惟現階段難料發展走向。集團會繼續密切注視及評估疫情的最新發展，與租戶保持緊密聯繫，以了解最新業務情況，有需要時會為商戶提供適切的援助。

南豐：放寬措施後作相應安排

而在3月初向關閉租戶減免租金的南豐集團，最新回覆表示，會一如以往為因疫情而深受影響的租戶提供支援，並按個別情況提供租金減免以及一系列援助，與租戶共渡時艱。政府提出新一輪放寬社交距離措施後，集團會密切留意疫情發展而作出作出相應安排。

至於早前據悉為商場租戶提供30%至60%租金減免的九倉（0004），九倉董事局主席吳天海於3月初的業績發佈會上表示，對今年上半年零售市道不感樂觀，第五波疫情之後，雖然旗下物業續租錄單數下降，但仍推出若干租金減免措施，寬減幅度是合理水平，與租戶共渡時艱。未來安排，集團回覆表示暫時沒有補充。