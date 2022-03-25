香港仔東勝道地舖4400萬沽　半世紀升值1629倍

民生區街市段舖位受投資者追捧。香港仔東勝道一個地舖以4,400萬元沽出，較原業主59年前一手買入價2.7萬元，帳面大幅升值1,629倍。

市場消息透露，上述成交為香港仔東勝道13號地舖，面積約966平方呎，早前叫價曾高達5,000萬元，最新近降價至4,400萬元易手，呎價約45,549元。該舖位現租客為燒味飯店，每月租金約12.5萬元，租約期至2023年11月，期內租金回報約3厘。隨後業主可選擇與租戶續租，租金升至13.5萬元，而在2025年再進一步增至14萬元。

資料顯示，原業主早於1953年以2.7萬元買入該舖，是次易手帳面升值約4,397.3萬元或1,629倍。

地契設One House限制 難獲財團收購

盛滙商舖基金創辦人李根興指，上述物業多年來用作舖位用途，但實為住宅契，而且地契附有不可建多於一所房屋（One House）的限制，因此預計難以獲得發展商進行收購。舖位所在的舊樓，為樓高四層的唐樓。

翻查資料，所謂One House，並不包括分層建築物，意味著發展商不能直接重建相關地盤為分層住宅物業，而且相關地盤也不能合併發展。假若發展商想就相關地盤重建更多樓面、更高樓層，便需要為多出的樓面面積進行大規模的補地價。