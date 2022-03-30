中原：料3月全月僅約180宗一手成交　創逾八年半新低

第五波疫情持續近三個月，新盤銷售活動近乎全線暫停，一手交投量跌至新低水平。據中原地產統計，截至至3月23日止，3月份一手私人住宅買賣合約登記暫時錄得127宗，總值21.1億元，預計整個3月約有180宗及30億元，較2月的474宗及68.4億元，分別下跌62.0%及56.2%。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇預料，一手成交宗數或創自2013年6月的106宗後，逾八年半新低，而成交金額將創2016年2月30億元後的六年新低。

料首季錄1730宗一手成交 按季跌六成

截至3月23日止，3月份登記宗數最高的新盤為屯門御海灣2期，暫錄13宗，總值9,495.8萬元。油塘曦臺、觀塘凱滙1期、長沙灣維港滙 II、長沙灣映築及屯門恆大‧珺瓏灣2期，各錄5宗，分別總值9,076.9萬元、8,177.4萬元、7,313.2萬元、3,850.4萬元及2,463.3萬元。

按季方面，2022年第一季一手私人住宅買賣登記暫錄1,674宗，總值233.2億元。預計今年首季一手有1,730宗及240.0億元，將按季下跌62.7%及58.2%，估計數字將自2016年第一季的1,261宗及165.7億元之後，同創六年按季新低。

今年首季二手交投將按季跌近兩成

二手成交方面，截至3月23日，3月份二手私人住宅買賣合約登記暫時錄得1,859宗，總值181.2億元。黃良昇預測，3月登記約達2,500宗及235.0億元，較2月的2,254宗及224.4億元，分別上升10.9%及4.7%。

截止至3月23日，3月份平均每個工作天有108宗二手登記，較2月份平均每個工作天132宗明顯減少17.4%。反映，2月期間疫情持續，打擊樓市活動，二手交投淡靜。政府放寬按保，二手成交逐漸增加，將於4月的登記數字開始反映。

大型屋苑方面，截止至3月23日止，3月份沙田第一城、嘉湖山莊、太古城及美孚新邨，分別暫錄30宗、22宗、18宗及9宗買賣登記。

按季方面，2022年第一季二手私人住宅買賣登記暫錄7,039宗，總值680.1億元。黃良昇預計，今年首季二手約7,680宗及735.0億元，將按季下跌19.9%及17.8%。估計數字將自2020年第一季的7,363宗及595.9億元之後，同創兩年按季新低。