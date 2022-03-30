移民賣樓｜三年前豪花100萬裝修　譽．港灣煙花海景戶實蝕兩球沽

市場上不時傳出業主移民賣樓，劈價放售物業的成交個案。新蒲崗譽．港灣有業主見香港疫情嚴峻，本身也有移民打算，終劈價170萬元賣出僅持貨3年的三房海景戶，成交價較市價低3%。單位成交價雖然與三年前買入價持平，但計及稅款、佣金以及高達100萬元的裝修費，實蝕金額接近200萬元。

中原地產中九龍副區域營業經理楊詠滔表示，上述單位為譽‧港灣6座高層B室，實用面積834平方呎，採三房套房間隔，另設工人套房，擁維港煙花海景。原業主去年8月叫價1,850萬元放盤，放盤7個月後，累減170萬元或9.1%，新近以1,680萬元易手，呎價約20,144元，低於市價3%成交。

新買家超預算380萬入市

楊詠滔表示，新買家為換樓客，原本僅預算1,300萬元置業，但因為鍾情新鴻基品牌，又見屋苑大型基座商場，及鄰近啟德發展。所以在參觀上址後，不惜願意付多380萬元買心頭好，即還價至1,680萬元，及以短成交期打動業主。

↓↓譽‧港灣成交單位↓↓

+ 1

稅款、佣金及裝修費成本達200萬

據悉，原業主於2019年3月份以1,680萬元購入上址，當時支付了63萬元稅款，若再加上買賣兩次的佣金支出共33.6萬元，實蝕金額約96.6萬元。此外，該單位的裝修費高達100萬元，原業主買入單位完成裝修後一直作自住用途。

據單位放盤相片，單位內部設計以淺色木材為主調，設計簡約、裝修企理，單位外望啟德新發展區一帶景觀。