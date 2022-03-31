為通關作準備？蔚藍灣畔業主兩周劈320萬沽貨　搬住新界西

近一周疫情稍為緩和，但中港兩地通關仍然未有時間表。有業主提早部署，為方便通關後往返內地工作，減價320萬元沽出將軍澳蔚藍灣畔單位，搬往新界西居住。

利嘉閣地產助理分區經理黃金欽表示，成交單位為將軍澳蔚藍灣畔2座中層B室，實用面積763平方呎，屬三房間隔，座向西南、望內園景。據悉，業主放盤兩星期內四度調整叫價，先後累減320萬至1,260萬元沽出單位，呎價16,514元。

兩周四度調整叫價 終累減20%易手

黃金欽指，原業主今年3月中開始放盤，初期叫價1,580萬元甚為進取，但短短兩周內已四度調整叫價，先由1,580萬減至1,375萬元，及後略加5萬元，之後再減30萬至1,350萬元，甚為反覆。

單位其後獲家庭客洽購，雙方議價後，業主同意再減價90萬至1,260萬元沽出單位，即較最叫價累減320萬或20%。參考銀行就上址的估價約為1,361萬元，是次成交價較估價平約101萬或7.4%。

而原業主於2009年以508萬元購入上址，持貨約十三年，縱然大幅劈價，現帳面仍大幅獲利752萬元，物業升值近1.5倍。

↓↓將軍澳蔚藍灣畔成交單位↓↓