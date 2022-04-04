林鄭不連任｜任內曾推明日大嶼、首置上車盤等多項房策

特首林鄭月娥今日（4日）宣布，不會參選下任特首，任期將於今年6月30日結束。回看林鄭月娥的五年特首任期內，視房屋、土地供應為施政的「重中之重」，包括推行「土地大辯論」以開拓短中長房屋供應、推展明日大嶼、北部都會區發展等，又提出與發展商合作的土地共享先導計劃。任內，她又以「置業為主導」作房策理念，放寬首置按揭保險計劃（俗稱林鄭Plan）及推出港人首置上車盤。

北部都會區容納250萬人 建新田科技城

曾經擔任發展局局長的林鄭月娥，上任特首後著力推動房屋、土地政策。包括在去年10月、其任內最後一份《施政報告》中提出發展北部都會區，涉及規模達300平方公里，包括古洞北/粉嶺北、洪水橋/厦村、元朗南、新田/落馬洲、文錦渡等，料建90.5萬至92.6萬個住宅單位，可容納約250萬人居住，發展年期達20年至25年。範圍內亦擬建新田科技城，令整個北部都會區的職位數目達約65萬個。

明日大嶼造價估算6240億

至於另一項長遠發展為明日大嶼，於2018年《施政報告》 中提出，計劃在交椅洲和喜靈洲附近分階段填海興建人工島，初期計劃涉及1,700公頃，曾有市場人士估計項目總造價或超過一萬億元。

據發展局局長黃偉綸在2019年交代明日大嶼願景工程估算細節時表示，估算項目造價約6,240億元，預計日後可建15萬至26萬個住宅單位，居住人口達40萬至70萬人。隨著局方近日建議修訂多條法例、精簡發展程序，若落實，交椅洲填海工程料可提前一年至2026年展開。

土地共享先導計劃兩年錄3宗申請

此外，為增加房屋供應，林鄭月娥任內推出土地共享先導計劃，即以公私營合作模式發展地皮，當中七成單位為公營房屋，其餘三成為私樓。自2020年5月接受申請至今，兩年間暫錄得3宗申請，分別在大埔、元朗區等，涉及共17,852伙，參與發展商包括南豐、新地（0016）、恒基（0012）及會德豐。

林鄭Plan放寬按保上限至800萬

林鄭月娥任內以「置業為主導」作房策理念，故在2019年10月份《施政報告》公布「林鄭Plan」，即放寬由香港按證保險有限公司﹙HKMC，按保公司﹚提供的按揭保險計劃的樓價上限，九成按揭門檻由400萬元以下大幅度放寬至800萬元以下，而八成按揭門檻則由800萬元放寬至1,000萬元。

今年2月份計劃被進一步優化，財政司司長陳茂波在今年《財政預算案》公布，再放寬按保樓價上限，首置人士申請最高80%按揭貸款，樓價上限將由1,000萬提升至1,200萬元，90%按揭貸款則由800萬提升至1,000萬元。

林鄭月娥於2019年宣布放寬按保上限，被稱為「林鄭plan」。（資料圖片）

港人首置上車盤 已公布有4個

至於港人首置上車盤亦是林鄭月娥初期提出的房策之一，她於2017年《施政報告》中提出「構建中產家庭可以負擔的港人首置上車盤」，定位為居屋以上、私樓以下，被外界稱為「夾屋2.0」。目前已公布的港人首置盤有4個，包括2019年售出的土瓜灣煥然懿居，其餘3個尚未推出，包括煥然懿居2期、長實安達臣道項目部分單位，及石硤尾大坑西邨重建項目的部分單位。